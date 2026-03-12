The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La mayoría de las bolsas europeas cae alrededor del 0,5 % mientras el petróleo sube el 5 %

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Madrid, 12 mar (EFE).- La mayoría de las bolsas europeas bajaban alrededor del 0,5 % al mediodía de este jueves mientras el crudo brent subía el 5 % tras nuevos ataques de Irán a petroleros e instalaciones petrolíferas en el Golfo Pérsico.

A las 12.15 horas (11.15 GMT), destacaba la caída del 0,99 % de Madrid, afectada por la banca, mientras que el índice Euro Stoxx 50 (recoge la evolución de medio centenar de empresas con mayor capitalización de la zona euro) bajaba el 0,63 %.

Milán cedía el 0,59 %, París el 0,5 %, Londres el 0,38 % y Fráncfort el 0,08 %, afectado este último por el grupo automovilístico BMW tras presentar resultados.

Las bolsas europeas comenzaban la sesión con pequeñas pérdidas, inferiores al 0,5 %, mientras el barril de petróleo brent se negociaba alrededor de 96 dólares con un alza del 4,5 % respecto al cierre de la víspera (91,98 dólares).

El brent, que había subido a 101,6 dólares esta madrugada tras el ataque a dos petroleros en Basora (Irak) -hoy también hubo ataques a refinerías y otras instalaciones petrolíferas en la región-, se negociaba a esta hora a 97 dólares, el 5,46 % más caro que ayer al cierre.

El gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, que subía en la apertura hasta 53,75 euros por megavatio hora (MWh), que implicaba un alza del 9,4 % sobre el precio de cierre del miércoles (49,127 euros), se negociaba ahora a 50,88 euros con un alza más contenida, del 3,69 %.

La Unión Europea (UE) advertía este jueves que, de mantenerse el petróleo alrededor de 100 dólares y el gas en torno a 75 euros MWh, la inflación podría subir entre 0,7 y 1 punto respecto a la previsión para este año del 2,1 %.

Además, el PIB comunitario podría caer cuatro décimas sobre el cierre de 2025, cuando creció el 1,4 %, según el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

La bajada de este jueves en Europa imitaba la caída del 0,4 % de los futuros sobre los índices estadounidenses esta mañana y sucedía mientras se frenaban las ventas en el mercado de deuda después de que el interés del bono alemán a diez años terminara ayer en niveles de mediados de octubre de 2025, en el 2,93 %, en el que se mantiene ahora.

Además, algunos de los índices de Wall Street habían caído ayer: el Dow Jones de Industriales perdió el 0,61 % y el S&P 500 el 0,08 %. Sin embargo, el Nasdaq Composite ganó el 0,08 %.

Las grandes plazas asiáticas cayeron: Tokio el 1,04 %; Hong Kong el 0,7 %, Seúl el 0,48 % y Shanghái el 0,1 %.

El euro se depreciaba levemente y se cambiaba a 1,1558 dólares, el 0,08 % menos que el miércoles.

La onza de oro troy repetía cotización en 5.176 dólares y la plata subía el 1,31 %, hasta 86,88 dólares.

El bitcóin se negociaba a 70.495 dólares con una caída del 0,22 %.

Los inversores estarán pendientes esta tarde de las peticiones semanales de subsidios de desempleo y de los datos de la balanza comercial estadounidense de enero. EFE

jg/luc/lab

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR