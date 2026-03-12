La mayoría de las bolsas europeas cae alrededor del 0,5 % mientras el petróleo sube el 5 %

Madrid, 12 mar (EFE).- La mayoría de las bolsas europeas bajaban alrededor del 0,5 % al mediodía de este jueves mientras el crudo brent subía el 5 % tras nuevos ataques de Irán a petroleros e instalaciones petrolíferas en el Golfo Pérsico.

A las 12.15 horas (11.15 GMT), destacaba la caída del 0,99 % de Madrid, afectada por la banca, mientras que el índice Euro Stoxx 50 (recoge la evolución de medio centenar de empresas con mayor capitalización de la zona euro) bajaba el 0,63 %.

Milán cedía el 0,59 %, París el 0,5 %, Londres el 0,38 % y Fráncfort el 0,08 %, afectado este último por el grupo automovilístico BMW tras presentar resultados.

Las bolsas europeas comenzaban la sesión con pequeñas pérdidas, inferiores al 0,5 %, mientras el barril de petróleo brent se negociaba alrededor de 96 dólares con un alza del 4,5 % respecto al cierre de la víspera (91,98 dólares).

El brent, que había subido a 101,6 dólares esta madrugada tras el ataque a dos petroleros en Basora (Irak) -hoy también hubo ataques a refinerías y otras instalaciones petrolíferas en la región-, se negociaba a esta hora a 97 dólares, el 5,46 % más caro que ayer al cierre.

El gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, que subía en la apertura hasta 53,75 euros por megavatio hora (MWh), que implicaba un alza del 9,4 % sobre el precio de cierre del miércoles (49,127 euros), se negociaba ahora a 50,88 euros con un alza más contenida, del 3,69 %.

La Unión Europea (UE) advertía este jueves que, de mantenerse el petróleo alrededor de 100 dólares y el gas en torno a 75 euros MWh, la inflación podría subir entre 0,7 y 1 punto respecto a la previsión para este año del 2,1 %.

Además, el PIB comunitario podría caer cuatro décimas sobre el cierre de 2025, cuando creció el 1,4 %, según el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

La bajada de este jueves en Europa imitaba la caída del 0,4 % de los futuros sobre los índices estadounidenses esta mañana y sucedía mientras se frenaban las ventas en el mercado de deuda después de que el interés del bono alemán a diez años terminara ayer en niveles de mediados de octubre de 2025, en el 2,93 %, en el que se mantiene ahora.

Además, algunos de los índices de Wall Street habían caído ayer: el Dow Jones de Industriales perdió el 0,61 % y el S&P 500 el 0,08 %. Sin embargo, el Nasdaq Composite ganó el 0,08 %.

Las grandes plazas asiáticas cayeron: Tokio el 1,04 %; Hong Kong el 0,7 %, Seúl el 0,48 % y Shanghái el 0,1 %.

El euro se depreciaba levemente y se cambiaba a 1,1558 dólares, el 0,08 % menos que el miércoles.

La onza de oro troy repetía cotización en 5.176 dólares y la plata subía el 1,31 %, hasta 86,88 dólares.

El bitcóin se negociaba a 70.495 dólares con una caída del 0,22 %.

Los inversores estarán pendientes esta tarde de las peticiones semanales de subsidios de desempleo y de los datos de la balanza comercial estadounidense de enero. EFE

