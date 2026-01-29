La mayoría de los viajeros de lancha accidentada en un lago de Guatemala eran panameños

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFE).- La mayoría de los pasajeros de una lancha que se accidentó el martes pasado en el turístico lago de Atitlán, en el oeste de Guatemala, eran panameños, dijo este jueves la Cancillería de Panamá al informar que hace seguimiento a este suceso, en el que fallecieron al menos dos mujeres de este país.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de la provincia guatemalteca de Sololá informó el martes pasado que las fallecidas eran dos mujeres panameñas de entre 28 y 40 años, y que otras cuatro personas que fueron rescatadas del agua sufrieron una crisis nerviosa.

En un comunicado difundido este jueves, la Cancillería de Panamá confirma la muerte de las dos panameñas, cuyas identidades «se encuentran en proceso de verificación oficial», así como el «rescate de varios pasajeros», y agregó que «se mantiene la búsqueda de una persona que presuntamente viajaba en la lancha», sin más detalles.

En la embarcación, que se volcó debido a fuertes ráfagas de viento y al fenómeno climático conocido como Xocomil de acuerdo con la información preliminar guatemalteca, viajaban «pasajeros en su mayoría de nacionalidad panameña», indicó la Cancillería.

También, agregó que la Embajada de Panamá en Guatemala mantiene en comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas y con los familiares de las personas afectadas, brindando la asistencia correspondiente.

«La información se mantiene en desarrollo y los nombres de las víctimas permanecerán bajo reserva hasta que las autoridades competentes notifiquen formalmente a sus familiares», añadió la misiva oficial.

El martes el piloto de la embarcación, que no fue identificado, quedó arrestado a la espera de que se dictamine su responsabilidad en el accidente. En declaraciones a medios guatemaltecos, puntualizó que fue una ráfaga de viento lo que volcó a la lancha y aseguró que todos los pasajeros llevaban chaleco salvavidas.

Guatemala recibió en 2025 un total de 3,3 millones de turistas, la cifra más alta de su historia, según datos oficiales. EFE

