La mayoría de los votantes californianos apoyan nuevos mapas congresionales, según sondeo

Los Ángeles (EE.UU.), 29 oct (EFE).- La mayoría de los probables votantes de California (56%) dicen que votarían a favor de la Proposición 50 en las elecciones estatales del 4 de noviembre, en las que se someterá a votación una propuesta para redistribuir los distritos congresionales que favorecerían a los demócratas, según una encuesta.

El sondeo publicado por el Instituto de Políticas Públicas de California también revela que, entre ese 56 % de electores, el 95 % desaprueba el Gobierno del presidente Donald Trump, y que el 86 % aprueba el desempeño del gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom.

La Proposición 50 surgió como respuesta a los intentos de Trump de redefinir las divisiones electorales en los estados republicanos antes de las elecciones intermedias el próximo año.

Más concretamente, la medida busca que se apruebe una redistribución temporal que busca poner la balanza a favor del Partido Demócrata en cinco puestos congresionales.

A principios de esta semana, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que enviaría observadores electorales, en medio de acusaciones de demócratas de que la Casa Blanca busca sembrar dudas sobre la imparcialidad de la votación del Estado Dorado.

La encuesta también reveló que el 70 % de los posibles votantes consideran «muy importante» el resultado de estas elecciones, no obstante hubo fuertes divisiones partidistas.

Por ejemplo, el 84 % de los demócratas afirma que votará a favor de la medida, en contraste el 89 % de los republicanos se declara en contra. Por su parte, el 55 % de los independientes apoya la proposición, que ya ha sido promovida por figuras demócratas de alto perfil, como Barack Obama. EFE

