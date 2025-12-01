La mayor central obrera de Argentina repudia la detención de un líder sindical venezolano

2 minutos

Buenos Aires, 1 dic (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central de Argentina, repudió este lunes la detención del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres.

La central sindical expresó en un comunicado «su más enérgico repudio a la detención arbitraria del dirigente sindical venezolano José Elías Torres», quien, además de secretario general de la CTV, es delegado sindical de Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y «referente histórico en la defensa de los trabajadores y de la libertad sindical en la región».

«La arbitraria, injustificada y antidemocrática detención dispuesta por el régimen de Nicolás Maduro constituye una grave vulneración de los derechos humanos y un retroceso inadmisible para las garantías democráticas que deben amparar a toda organización sindical», afirmó la GCT.

La central argentina exigió «la inmediata liberación de José Elías Torres» e «información respecto de su paradero» y reclamó «el cese de toda forma de persecución, intimidación y criminalización de la actividad sindical en Venezuela».

«La solidaridad internacional ante la persecución e intimidación de dirigentes sindicales es un pilar del movimiento obrero», indicó la CGT, que sostuvo que «acompañará todas las gestiones que sean necesarias para garantizar que los derechos de los trabajadores venezolanos y de sus representantes sindicales sean plenamente respetados».

El pasado sábado, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLS) denunciaron la detención de Torres.

Según la OVLS, Torres fue detenido después de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron su vivienda en Caracas.

La ONG Foro Penal cifra en 884 los presos políticos en Venezuela, de acuerdo al último boletín publicado el pasado viernes que tiene como fecha de corte el 17 de noviembre.

El Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por razones políticas e insisten en que son personas que han cometido diversos delitos. EFE

nk/pd/sbb