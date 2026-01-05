La mayor coalición opositora de Venezuela califica de «ilegítimo» al nuevo Parlamento

Caracas, 5 ene (EFE).- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela que apoya a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, calificó de «ilegítima» a la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), inaugurada este lunes para el período legislativo 2026-2031 y dominada por una mayoría chavista.

En un comunicado, la PUD recordó su rechazo a las elecciones parlamentarias del 25 de mayo de 2025, un proceso que consideró «ilegítimo» al argumentar que «no cumplió con las mínimas condiciones necesarias para ser reconocido».

«En dicho proceso, el régimen se adjudicó una Asamblea Nacional hecha a su medida, sin participación alguna de las fuerzas políticas de la oposición democrática», afirmó el bloque opositor.

La PUD reafirmó que la «superación de la crisis política venezolana debe conducir, de manera ineludible, a la restitución plena del orden constitucional», teniendo siempre presente, agregó, el principio de la soberanía popular que establece la Constitución.

Además, abogó por una transición en Venezuela que, aseguró, debe «desarrollarse dentro del marco de la Constitución Nacional, mediante un proceso ordenado de recuperación y renovación institucional que garantice la autonomía de los poderes públicos y su actuación al servicio del país».

La coalición subrayó su «compromiso firme y pacífico» con la «defensa del derecho de los venezolanos a vivir en democracia, con instituciones que respondan a la soberanía popular y al bienestar de la población».

Además, consideró «indispensable» la liberación de todos los presos políticos, cifrados en 863 por la ONG Foro Penal, así como el «cese de la persecución y de las prácticas de intimidación».

«Resulta urgente garantizar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado y detener la actuación impune de grupos armados irregulares que amenazan la seguridad ciudadana en distintas regiones del país», manifestó.

La PUD reclama la Presidencia de Venezuela para González Urrutia, quien asegura venció a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó a Maduro mandatario reelecto sin publicar los resultados detallados de la contienda, mientras la oposición reunió y publicó más del 80 % de las actas de votación que aseguran dan como ganador a González Urrutia.

Por tanto, luego de este proceso, la PUD no apoyó los comicios parlamentarios de mayo de 2025 al argumentar la falta de garantías, aunque varios opositores, como el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, se desligaron del bloque y sí se postularon para ser elegidos como diputados.

Un grupo de 13 diputados opositores, incluyendo a Capriles, exigió este lunes el cese de la «criminalización a la disidencia» en Venezuela, durante el acto de instalación del nuevo Parlamento.

Para este grupo, su presencia en la AN tiene como fin la «construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad» de Venezuela, por lo que reafirmaron su lucha por el país que anhelan «agotando las vías pacíficas y democráticas». EFE

rbc/lb/fpa