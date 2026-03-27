La mayor entidad docente de Hong Kong se disuelve en medio de creciente presión política

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Hong Kong, 27 mar (EFE).- La Unión Profesional de Profesores de Hong Kong (HKPTU), considerada la principal organización del sector educativo en la ciudad, quedó oficialmente disuelta este viernes tras más de cinco décadas de actividad, en medio de la creciente presión política en la excolonia británica.

La entidad llegó a agrupar a más de 95.000 miembros -en torno al 90 % del profesorado de la ciudad- y actuó durante años como uno de los actores organizados más relevantes de la sociedad civil, con presencia en debates vinculados a la educación y a la agenda prodemocracia.

La clausura formal de la entidad, el pasado lunes, se vio acompañada este viernes por el cierre de sus vías públicas de comunicación, cuando su página web dejó de estar accesible.

En agosto de 2021, el sindicato anunció su intención de disolverse tras una campaña de críticas en medios estatales chinos y después de que la Oficina de Educación cancelara todos los vínculos oficiales con la organización.

Además de su papel como interlocutor en cuestiones laborales y educativas, la HKPTU ofrecía a su base afiliativa servicios médicos y jurídicos, así como prestaciones vinculadas a viajes y acuerdos comerciales con descuentos.

La organización fue fundada en 1973 por el fallecido director escolar y activista Szeto Wah, tras protestas y huelgas que reclamaban mejoras salariales para el colectivo docente.

Szeto figuró asimismo entre los impulsores de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, conocida por organizar durante años las vigilias con velas del 4 de junio en recuerdo de la represión de Tiananmen de 1989 y que se disolvió en 2021 tras acusaciones de «incitar a la subversión» en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.

Desde la entrada en vigor en 2020 de esa normativa, impulsada por Pekín tras las multitudinarias protestas prodemocracia, más de 60 sindicatos, partidos, organizaciones no gubernamentales, entidades religiosas y otros colectivos han optado por cerrar o extinguirse, en muchos casos alegando dificultades para operar en el actual clima político. EFE

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