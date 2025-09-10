La mayor feria de comercio africano crea una caja de financiación para jóvenes inventores

Argel, 10 sep (EFE).- La Feria de Comercio Intraafricano (IATF, por sus siglas en inglés), el mayor evento comercial en África que termina este miércoles en Argel, anunció la creación de una caja de financiación para pequeñas empresas y jóvenes inventores africanos.

El fondo, puesto en marcha a iniciativa del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, para apoyar a promocionar la invención y creación en África, acompañará y financiará 30 empresas participantes de este evento que se ha celebrado en Argelia del 4 al 10 de septiembre.

Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y actual dirigente del Consejo Asesor de la IATF, declaró que la feria ha «sobrepasado todas las expectativas» y la organización espera superar los 36.000 millones de dólares en acuerdos que se firmaron en la anterior edición de El Cairo en 2023.

Durante la cuarta edición de IATF, creada en 2018 para promocionar el comercio entre los países africanos, se firmaron diversos acuerdos de cooperación y inversión entre países y empresas en el sector de la energía, el automóvil y la agricultura.

Zimbague participa con 23 compañías que buscan «conectar y ver qué otros países están disponibles para negociar en el continente africano», dijo a EFE su representante en el recinto ferial de SAFEX.

El español Román Elorza, que representa a la empresa de cerámica nigeriana Veenocks Limited, consideró que el evento da a conocer nuevas compañías como la que representa y tantear la receptividad del mercado africano.

Este encuentro de instituciones y emprendedores africanos busca acelerar la activación de la zona para la liberación del comercio de bienes y servicios entre los 54 países de la ZLECAF, lanzada oficialmente en 2018 y que conforma el espacio común más grande del mundo.

El mercado africano cuenta con más de 1.400 millones de consumidores y con un PIB de 3,5 billones de dólares, ante lo que los participantes de la Feria pretenden ampliar el comercio interno africano hasta un 30 % en 2030.

La próxima edición se celebrará en la capital chadiana Lagos en 2027. EFE

