La mayor patronal de Argentina expresa malestar por acusaciones de Milei a empresarios

3 minutos

Buenos Aires, 11 mar (EFE).- La Unión Industrial de Argentina (UIA), la mayor patronal del país, expresó este miércoles su malestar ante declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, en las que acusó de «ladrones» a los empresarios que defienden la industria nacional.

En un comunicado, la entidad expresó su «profundo malestar y preocupación» por las declaraciones de Milei, a la que consideró como «injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país».

Este martes, al participar en Nueva York de la Argentina Week -un evento destinado a captar inversiones internacionales-, Milei afirmó que «aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros (ladrones)».

Las declaraciones cruzadas entre el Gobierno y los empresarios se suceden desde hace semanas, al calor de las cada vez más frecuentes noticias sobre despidos y cierres de fábricas.

El pasado 1 de marzo, al inaugurar el año parlamentario, Milei afirmó que hay empresarios «corruptos» y que «extorsionan» amenazando con despidos para conseguir beneficios o protección estatal.

Parte de los cuestionamientos del Gobierno se han dirigido a importantes empresarios que se animaron a expresar críticas, entre ellos el italiano Paolo Rocca, director ejecutivo del poderoso conglomerado siderúrgico Techint, y Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar -la principal productora de aluminio de Argentina- y del fabricante de neumáticos Fate, que a mediados de febrero cerró sus puertas y despidió a 900 trabajadores por no poder competir con las importaciones de neumáticos chinos.

«Todos saben que, en las últimas semanas, tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son dos empresarios prebendarios», aseveró Milei este martes en Nueva York.

«Quizás Rocca, Madanes -en convivencia con políticos ladrones- atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta», añadió el mandatario.

El Ejecutivo de Milei, que aplica desde finales de 2023 un severo plan de ajuste, sostiene que el sector manufacturero argentino se ha vuelto ineficaz tras décadas de políticas proteccionistas e incentivos estatales que los empresarios se resisten a perder y afirma que las industrias tendrán que reconvertirse o morir si no se vuelven competitivas.

Desde el empresariado advierten que las dificultades para mantener las plantas operativas y preservar los puestos de trabajo son crecientes por una combinación de altas tasas de interés que encarecen la financiación, una apreciación cambiaria que abarata los productos importados y un mercado interno debilitado por bajos ingresos.

En su comunicado de este miércoles, la UIA advirtió que hay «miles de empresas industriales» que «están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad».

«Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir», señaló la UIA. EFE

nk/pd/eav