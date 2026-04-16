La mayor planta nuclear del mundo inicia suministro eléctrico en Japón tras 14 años parada

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Tokio, 16 abr (EFE).- La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por capacidad y operada por la compañía japonesa TEPCO, comenzó este jueves a suministrar electricidad después de más de 14 años parada, confirmó la empresa en su página web.

«A las 16.00 hora local (07.00 GMT) del 16 de abril, recibimos el certificado de confirmación de uso previo y el certificado de aprobación de la inspección previa al uso de la Autoridad de Regulación Nuclear, y reanudamos las operaciones comerciales», explicó TEPCO, que añadió que la planta actualmente opera con una potencia eléctrica de aproximadamente 1.356.000 kW.

La compañía reinició a comienzos de año el reactor número 6 del complejo, que como la mayoría de plantas nucleares de Japón se clausuró temporalmente a raíz del desastre nuclear de 2011 en Fukushima, y tenía previsto retomar las operaciones comerciales en febrero, pero tuvo que retrasar la fecha en varias ocasiones. EFE

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