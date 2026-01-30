La mayor refinería de Ecuador opera con normalidad pese a incendio en piscina exterior

1 minuto

Quito, 30 ene (EFE).- La refinería de Esmeraldas, la más importante de Ecuador, opera con normalidad y produce derivados según lo planificado, pese al incendio registrado este viernes en una de sus piscinas en el exterior, informó la empresa pública Petroecuador.

En un comunicado, apuntó que en torno a las 11:00 hora local (16:00 GMT) se presentó un incendio en una piscina del área externa de la refinería, que controló el equipo contraincendios tras la activación del Plan de Contingencia.

«No hay personas heridas ni afectación a la operación habitual de la Refinería», indicó al señalar que las causas del incidente están en proceso de evaluación técnica, conforme a los protocolos de seguridad industrial y gestión de riesgos.

En redes sociales circulan vídeos en los que se aprecia una gran columna de humo negro saliendo desde la zona del incendio de la Refinería.

La Refinería de Esmeraldas es el mayor polo de procesamiento de crudo de Ecuador, alimentado por los oleoductos que transportan el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía, y su producción está destinada tanto para abastecimiento interno como para la exportación a través de buques petroleros. EFE

sm/cda

(video)