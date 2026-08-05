La mayor universidad de México define fechas del nuevo examen tras el escándalo

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La UNAM, la mayor universidad de México, anunció este martes que del 12 al 19 de agosto realizará exámenes presenciales a miles de estudiantes tras detectarse irregularidades en una anterior prueba en línea.

La Universidad Nacional, que es pública y una de las de mayor prestigio en América Latina, aplicó en mayo y junio pasado su primer examen 100% en línea para ingresar a la licenciatura.

Pero se abrió una investigación luego de que en la prueba, de 120 preguntas, hubo resultados inusualmente altos: 16,3% obtuvo más de 100 aciertos contra sólo 3,5% en promedio en el último lustro.

La UNAM detalló en un comunicado que las pruebas presenciales se realizarán del 12 al 19 de agosto en cuatro localidades del país para facilitar el traslado de los aspirantes.

La institución subraya que se trata de un «examen de control» al que convocaron unos 58.000 aspirantes: quienes obtuvieron los mayores aciertos y quienes quedaron fuera por probables irregularidades.

En Ciudad de México, donde reside el grueso de los aspirantes, la prueba será en tres jornadas, del 17 al 19 de agosto.

Medios locales publicaron este martes que un puñado de estudiantes que quedaron seleccionados han presentado recursos legales para evadir el examen de control.

En la anterior evaluación en línea, casi 159.000 aspirantes aplicaron para una de las 22.000 plazas que ofreció la UNAM en licenciaturas.

Según las indagatorias, durante el examen se detectó suplantación de identidad, uso de celulares y la presencia de personas que ayudaban a los aspirantes.

sem/lb