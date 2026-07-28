La mayor universidad de México y la polémica por trampas con IA en su examen de admisión

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Ciudad de México, 28 jul (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor institución pública de educación superior del país, enfrenta una de las mayores controversias de los últimos años luego de que se detectaran presuntas irregularidades en su primer examen de admisión aplicado completamente en línea.

La sospecha del uso de inteligencia artificial (IA) por parte de algunos aspirantes llevó a suspender temporalmente las inscripciones y abrió un debate sobre la integridad de las evaluaciones en la era de las herramientas generativas. Estas son las claves del caso.

1.- ¿Qué ocurrió?

La polémica comenzó tras la publicación de los resultados del concurso de ingreso a licenciatura para el ciclo 2026-2027.

Aspirantes denunciaron incrementos inusuales en los puntajes mínimos de carreras de alta demanda, como Medicina, además de la aparición de calificaciones perfectas y distribuciones de resultados consideradas atípicas.

La UNAM reconoció la existencia de irregularidades y suspendió temporalmente el proceso de inscripción mientras revisa lo ocurrido.

2.- Primer examen totalmente en línea

Por primera vez en su historia, la universidad realizó el examen de admisión de manera remota con el objetivo de facilitar el acceso a aspirantes de todo México y del extranjero.

Para ello implementó un sistema de supervisión apoyado en inteligencia artificial, que, según la propia institución, permitiría detectar conductas irregulares durante la prueba. Sin embargo, la controversia ha puesto en entredicho la eficacia de ese modelo.

3.- ¿Hubo fraude con inteligencia artificial?

La UNAM aún no ha confirmado que la IA fuera utilizada de forma generalizada para hacer trampa. Lo que investiga es si algunos aspirantes recurrieron a herramientas de inteligencia artificial, suplantación de identidad u otros mecanismos para obtener ventajas indebidas.

La universidad ya anuló alrededor de 3.000 exámenes por detectar conductas contrarias a la convocatoria, mientras una comisión técnica analiza el resto de los casos.

4.- La decisión está en manos de la UNAM

Tras la polémica, el rector Leonardo Lomelí creó una Comisión Técnica integrada por 16 especialistas para revisar el proceso y definir una salida.

Entre las opciones que se analizan figuran mantener los resultados, revisar únicamente los casos sospechosos o repetir el examen, aunque la institución no ha adelantado cuál será la decisión.

«No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior», sostuvo el rector.

5.- Gobierno mexicano mantiene distancia

Este martes, al ser cuestionada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde exclusivamente a la UNAM resolver la validez del examen por tratarse de una universidad autónoma.

Señaló que el Gobierno federal solo brindará apoyo técnico o institucional si la máxima casa de estudios lo solicita y que también será la universidad la que decida si presenta una denuncia penal en caso de confirmar la comisión de delitos.

6.- Un precedente para la educación superior

Más allá del ingreso a la UNAM, el caso ha reabierto el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos de evaluación y selección.

La resolución que adopte la universidad será observada por otras instituciones de educación superior, que enfrentan el mismo desafío: garantizar procesos de admisión confiables sin renunciar a la digitalización y a las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. EFE

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