La Medellín que descubren turistas cuando escuchan a sus habitantes lejos de estereotipos

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Medellín (Colombia), 25 jun (EFE).- Muchos visitantes llegan a Medellín, en Colombia, atraídos por la música urbana, la Comuna 13 o los bares y restaurantes de Provenza, pero cuando se alejan de esos circuitos y escuchan a quienes habitan sus barrios descubren una ciudad marcada por la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios compartidos.

Entre enero y abril de este año llegaron 672.746 viajeros internacionales por el aeropuerto José María Córdova, un 7,6 % más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el 69 % de los visitantes internacionales afirmó viajar por vacaciones, según datos del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE) de Medellín.

«Vienen buscando quizás algo distinto, pero se topan con una cultura que no esperaban. Las historias les impactan mucho y eso hace que literalmente se enamoren de Medellín», explica a EFE Blanca Mildrey Caro, una de las guías turísticas de la ciudad.

Según la guía, muchos viajeros llegan con ideas preconcebidas sobre la ciudad, construidas a partir de las redes sociales, la música o la historia reciente de Medellín, pero terminan encontrando otros relatos.

«Muchos me preguntan: ‘¿Y si yo voy a ese barrio es peligroso?’. Yo les respondo: ‘Si usted va a un barrio donde nadie lo conoce, ¿quién es el peligroso?’ Las personas de los barrios no son peligrosas, son amables, son gentiles», asegura.

Para Caro, una de las claves para entender Medellín está en el fuerte sentido de pertenencia de sus habitantes. Lo ejemplifica con el Metro, inaugurado hace tres décadas y convertido en uno de los principales orgullos de la ciudad.

«La cultura que nos han inculcado es la de cuidar», afirma. Ese principio se refleja en normas cotidianas que para muchos visitantes resultan llamativas, como no consumir alimentos dentro de los vagones, evitar la música a alto volumen o mantener limpios los espacios públicos.

Ese mismo cuidado se percibe en lugares emblemáticos del centro de la ciudad. En la Plaza Botero se exhiben 23 esculturas monumentales que el artista donó en vida a Medellín, una colección al aire libre que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro entre habitantes y visitantes.

También está presente en espacios como la Plaza Cisneros, antiguo centro de comercio de la ciudad y uno de los lugares asociados al origen de tradiciones como la Feria de las Flores, que recuerdan la estrecha relación de Medellín con los territorios rurales que la rodean.

Convivir con el auge turístico

El crecimiento del turismo ha llevado a Medellín a plantearse cómo seguir atrayendo visitantes sin afectar la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad.

«Queremos más turistas, pero no queremos crecer exageradamente. Sabemos que nuestro territorio tiene una capacidad de carga limitada», explica a EFE la secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Ana María López.

Según la funcionaria, el objetivo no pasa únicamente por aumentar el número de visitantes, sino por atraer perfiles interesados en la cultura, la naturaleza, el turismo de negocios o los servicios de salud.

La administración local trabaja actualmente en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que contempla medidas para proteger zonas residenciales frente al avance de actividades turísticas y definir qué áreas están mejor preparadas para recibir visitantes.

«El turismo no tiene sentido si no beneficia finalmente a los ciudadanos», sostiene López, quien defiende un modelo basado en la convivencia entre residentes y visitantes.

La ciudad también busca responder a fenómenos como la llegada de nómadas digitales atraídos por la calidad de vida, la conectividad y el ecosistema tecnológico de Medellín, uno de los segmentos que más ha crecido en los últimos años.

Para las autoridades, la clave está en encontrar un equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad y bienestar ciudadano. Un objetivo que, según Caro, empieza por algo sencillo: entender que detrás de cada barrio, cada plaza y cada monumento hay una comunidad que los cuida todos los días.

«Medellín es cultura, Medellín es historia, Medellín es belleza y Medellín es naturaleza», resume la guía. Y esa es precisamente la ciudad que muchos visitantes descubren cuando se alejan de los estereotipos. EFE

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(foto)(video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín para la producción de este contenido.