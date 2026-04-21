La Media Luna Roja afirma que colonos israelíes mataron a dos palestinos, entre ellos un niño

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La Media Luna Roja Palestina informó que colonos israelíes mataron a dos personas, entre ellas un niño de 13 años, en un ataque con disparos este martes cerca de la ciudad de Ramala, en Cisjordania ocupada.

«Dos personas murieron —una de 13 años y la otra de 32— y otras cuatro resultaron heridas por disparos durante un ataque de colonos contra la aldea de Al-Mughayyir, cerca de Ramala», indicó la Media Luna Roja en un comunicado, y añadió que los heridos habían sido trasladados al hospital.

Al ser consultado por la AFP, el ejército israelí — que ocupa Cisjordania desde 1967 — afirmó que estaba investigando el incidente.

Al menos 1.061 palestinos, entre ellos varios combatientes o atacantes, pero también muchos civiles, han sido asesinados allí por soldados o colonos israelíes desde el inicio de la guerra de Gaza desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, según un recuento de la AFP elaborado a partir de datos de la Autoridad Palestina.

Según datos oficiales de Israel, al menos 46 israelíes, entre ellos civiles y soldados, han muerto en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes.

La violencia no ha disminuido a pesar de la entrada en vigor de un frágil alto el fuego en Gaza en octubre de 2025.

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