La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán en los ataques de Israel y EE.UU.

1 minuto

Redacción Internacional, 28 feb (EFE).- Los ataques de Israel y Estados Unidos de este sábado contra Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según confirmó un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA.

El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pir Hossein Kolivand, aseguró que hasta las 20.45 hora local (17.15 GMT) han podido confirmar 201 muertos y 747 heridos y que los ataques han afectado a 24 de las 31 provincias del país. EFE

