La Media Luna Roja denuncia el asesinato de cinco de sus voluntarios en Sudán

1 minuto

Ginebra, 28 oct (EFE).- Cinco voluntarios de la media Luna Roja fueron asesinados durante un ataque cuando estaban de servicio en la ciudad sudanesa de Bara, en el estado de Kordofán Norte, informó este martes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

Otros tres voluntarios siguen desaparecidos tras el ataque, indicó un comunicado de la federación, que manifestó su «horror, conmoción y profunda tristeza» por el suceso, ocurrido en una de las ciudades conquistadas el pasado fin de semana por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), opuestas al ejército sudanés.

FICR subrayó que el equipo estaba en una misión oficial como parte de una operación de reparto de alimentos en Bara, claramente identificados con chalecos de la Media Luna Roja «que deberían brindarles plena protección».

«Cualquier ataque contra equipos humanitarios es inaceptable. Reiteramos con firmeza nuestro llamamiento a un respeto absoluto por los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y por los servicios humanitarios cruciales que representan», señaló el comunicado.

FICR recordó que la Media Luna Roja Sudanesa ha perdido a 21 colegas en servicio desde el inicio del conflicto en abril de 2023.

Por otra parte, este año 25 miembros y voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de todo el mundo han perdido la vida mientras desempeñaban sus labores humanitarias. EFE

