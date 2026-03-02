La Media Luna Roja eleva a 555 los muertos en Irán en los ataques de Israel y EE.UU.

Teherán, 2 mar (EFE).- La Media Luna Roja elevó este lunes el número de muertos en Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel en 555 en dos días y medio de guerra.

“Tras los ataques sionista-estadounidenses contra distintos puntos del país y según los informes de campo hasta el momento 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto en estos ataques”, informó el organismo. EFE

