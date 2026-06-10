La Media Luna Roja Palestina acusa a milicias de Gaza de secuestrar a dos paramédicos

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Ramala, 10 jun (EFE).- La Media Luna Roja Palestina denunció este miércoles la «desaparición forzada» de dos de sus paramédicos en la Franja de Gaza mientras se dirigían a realizar labores humanitarias en la avenida de Salah al Din, en el sur de Gaza.

«Dos ambulancias de la Sociedad fueron interceptadas por la fuerza, y los siete paramédicos fueron detenidos, interrogados y sometidos a una investigación sobre el terreno. Posteriormente, los paramédicos fueron liberados, excepto dos que permanecen desaparecidos», explica un comunicado emitido por la organización humanitaria.

La fuente afirma haber perdido el contacto con los dos secuestrados y desconocer su paradero. «Esto genera gran preocupación por su seguridad y constituye una violación del derecho internacional humanitario y de la protección que se brinda al personal médico y humanitario», expresa el texto.

El comunicado llega tras una nota anterior publicada por el Ministerio de Sanidad del enclave en la que vinculó a estos grupos armados con el Ejército de Israel.

Además de las propias fuerzas armadas, en el área militarizada que controla Israel se mueven con su connivencia alrededor de siete milicias locales contrarias a Hamás. En algunos casos, sus líderes son antiguos miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Gaza.

Estos grupos llevan a cabo incursiones en el lado occidental de la línea amarilla, en ocasiones para asesinar a miembros de Hamás o su policía o, en otras, como en las últimas semanas, para llamar a la población a abandonar zonas que pasarán a estar controladas por el Ejército.

Hamás detiene a «saboteadores»

La noche del martes, Rádea (Disuasión, en árabe), el aparato policial de Hamás, anunció un operativo para desarticular una red de «saboteadores» y de presuntos colaboradores con Israel que buscaban infiltrarse en el Gobierno en la Gaza, según un comunicado emitido por el cuerpo de seguridad de la milicia palestina.

En un comunicado previo del mismo martes, Rádea afirmó haber detenido a un grupo de sus agentes que llevaban a cabo actos de sabotaje contra el Gobierno gazatí «bajo las órdenes de colaboradores y en coordinación directa con los servicios de inteligencia de la ocupación» israelí.

«Los agentes confesaron que trabajaban para incitar a los ciudadanos y provocar disturbios dentro de la Franja de Gaza con el objetivo de atraer a agentes de policía», añadía el texto. EFE

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