La Media Luna Roja recupera dos cadáveres y rescata a 116 personas en costas de Libia

1 minuto

Argel, 3 mar (EFE).- La Media Luna Roja libia informó este martes de la recuperación de dos cadáveres de migrantes en una playa de Qasr al Khayar, al oeste de Libia, y del rescate de 116 personas migrantes frente a las costas de Tobruk, en el este del país.

La filial del organismo en la ciudad de Al Jums, que había recuperado un cadáver este domingo y otros siete el pasado 22 de febrero, indicó que los cuerpos aparecen «de manera periódica» en varias playas cercanas a la ciudad.

El pasado 9 de febrero, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) había informado sobre la muerte o desaparición frente a las costas del país magrebí de unos 53 migrantes, incluidos dos bebés, tras el naufragio de una embarcación con unas 55 personas a bordo.

El último informe de la OIM indicó que, desde principios de año hasta el 28 de febrero, 1.859 migrantes fueron interceptados y devueltos a Libia, un país considerado no seguro para este colectivo, mientras que 503 resultaron muertos o desaparecidos.

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, el país magrebí se ha convertido en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que proceden principalmente de los países del África subsahariana. EFE

