La mejora en el incendio cerca de Perpiñán permite la vuelta de parte de los evacuados

Compartir

3 minutos

París, 8 jul (EFE).- La mejora en el control del incendio que se declaró en un macizo montañoso a una treintena de kilómetros de la ciudad francesa de Perpiñán, que ha quemado algo más de 4.900 hectáreas, va a permitir la vuelta a sus casas de una parte todavía minoritaria de los 12.000 evacuados.

Pierre Regnault de la Mothe, prefecto del departamento de los Pirineos Orientales, fronterizo con España, indicó en una conferencia de prensa que este miércoles por la mañana podrán regresar los habitantes de diez municipios, aunque «deberán seguir vigilantes».

Se trata de los de Corbère les Cabanes, Llauro, Montalba, Oms, Arboussols, Montauriol, Sainte Colombie de la Commanderie, Tarerach y Tordere, que se sumarán a los de Taulis y Taillet, que ya pudieron volver el martes por la tarde.

Regnault de la Mothe explicó que el fuego, que seguía activo, había quemado hasta esta mañana 4.936 hectáreas desde que se declaró en el municipio de Trévillach el sábado por la tarde, una cifra que prácticamente no ha cambiado en las últimas 24 horas.

El responsable de los bomberos en los Pirineos Orientales, Eric Belgioino, señaló que por el momento han «salvado todo el macizo de Les Aspres».

No obstante, Belgioino precisó que la previsión anunciaba una jornada delicada este miércoles porque debido al viento se corría el «riesgo de que se reaviven las llamas». Por eso habló de «una lucha contrarreloj» que se está llevando a cabo con drones para localizar los puntos calientes y enviar rápidamente a los bomberos.

Trabajando en las labores de extinción de este incendio, el más importante en los Pirineos Orientales en los últimos 50 años, seguían hoy 800 bomberos, de los cuales la mitad llegados de otros departamentos.

Estaban apoyados por el aire por siete hidroaviones de tipo Canadair, dos aviones bombarderos de agua de tipo Dash y dos helicópteros bombarderos de agua, a los que desde el martes se añadieron otras ocho aeronaves, seis de las cuales llegadas de España, Chipre y Suecia.

El de Trévillach no era el único incendio forestal activo en la fachada mediterránea francesa. El que presentaba la situación más preocupante era el que se había declarado seis días atrás cerca de la localidad de Die, en la Drome, que según dijo a France Info este miércoles el responsable de los bomberos en ese departamento había calcinado unas 2.100 hectáreas.

Siete departamentos de esa fachada mediterránea están este miércoles en alerta roja (la máxima) por riesgo de incendios, en un momento en que 67 del centenar de departamentos franceses se encuentran a su vez en alerta naranja (la segunda por importancia) por calor, con la exclusión sobre todo de los situados más al norte del país.

El martes se superaron los 40 grados en ciudades del centro y sobre todo del sur de Francia como Angulema (41,3), Saintes (41), Burdeos (40,8), Toulouse (40,6) o Carcasona (40,5), y Météo France espera que hoy las máximas vuelvan a estar con carácter general entre los 35 y los 39 grados (se esperan 36 en París) y entre 40 y 41 grados cerca de las costas de Languedoc-Roussillon.

Los servicios meteorológicos calculan que esta ola de calor se va a prolongar probablemente hasta el fin de semana o incluso más tarde. EFE

ac/cat/crf