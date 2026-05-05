La Met Gala, una noche para «conocer personas que uno nunca imaginó», dice Danny Ramírez

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Nueva York, 4 may (EFE).- El actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana Danny Ramirez, conocido por su papel en ‘Top Gun: Maverick (2022)’, aseguró este lunes que para él la Met Gala es una experiencia que le ha permitido «conocer a personas que uno nunca imaginó».

El intérprete, conocido también por participar producciones del universo Marvel, acudió al exclusivo evento donde aprovechó para enviar un mensaje a su familia en Medellín, a la que dijo llevar «muy presente».

Sobre su pareja, la actriz estadounidense Jessica Alba, Ramírez destacó que ambos coinciden en la importancia de esa construcción personal de la identidad.

«Lo que hemos conectado muchísimo es que la identidad es algo que muchas personas intentan definir para ti, pero uno tiene que tener sus propias definiciones», señaló.

La actriz de 45 años publicó en redes sociales el pasado domingo imágenes de un paseo en barco frente a la costa de Miami junto al actor, en las que utilizó el término «joymaxxing» para describir el momento. EFE

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