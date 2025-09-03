The Swiss voice in the world since 1935

La Met Opera de Nueva York firma acuerdo cultural con Arabia Saudí que le aportará fondos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 3 sep (EFE).- La Metropolitan Opera (Met Opera) de Nueva York anunció este miércoles un acuerdo de «intercambio cultural» con Arabia Saudí con el que la institución estadounidense espera remontar la crisis financiera que sufre desde la pandemia de covid-19 (2020).

El acuerdo une a la Met Opera, la Comisión Musical Saudí (afiliada al gobierno saudí) y la Royal Diriyah Opera House, una ópera ubicada en un mega proyecto inmobiliario en la ciudad de Diriyah (al noroeste de Riad) y que abrirá sus puertas en 2028, según un comunicado.

El objetivo es que la compañía de la Met Opera viaje a Riad cada invierno durante cinco años para interpretar obras «completas» y conciertos en residencias de tres semanas y que además ofrezca formación a los talentos emergentes saudíes del mundo de la ópera, indica.

El director general de la Met Opera, Peter Gelb, apuntó al aliciente económico al señalar que el «plan para colaborar también proveerá nuevas vías de apoyo importantes» para la institución, si bien no especificó un monto.

Gelb dijo en una entrevista con The New York Times hoy que el acuerdo cubrirá una «parte sustancial» de las necesidades financieras de la Met Opera hasta al menos 2032 y así no tendrá que recurrir a su dotación de emergencia, que se han reducido notablemente desde la pandemia.

El ejecutivo también defendió el acuerdo pese a la historia de abusos de los derechos humanos en Arabia Saudí, asegurando que el país intenta «mejorar a ojos de su propia población y a ojos del mundo» y que todos los gobiernos democráticos que conoce hacen negocios con este.

«Debo poner la supervivencia de la institución de la Met primero. No dirijo la Met según mis sentimientos personales en cada asunto», agregó Gelb en el artículo del Times, que estima la inyección de liquidez en unos 100 millones de dólares.

Tanto Gelb como el consejero delegado de la Comisión Musical Saudí, Paul Pacifico, aludieron al «intercambio cultural» en el comunicado, en el que se destaca que este responde a la «Visión 2030» y que Arabia Saudí está «profundizando lazos» con instituciones culturales líderes en el mundo. EFE

nqs/fjo/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR