La metalúrgica argentina Impsa presenta propuesta para reestructurar su deuda

Buenos Aires, 19 ago (EFE).- La empresa metalúrgica argentina Impsa, controlada por una subsidiaria de la estadounidense ARC Energy, presentó ante la Justicia una propuesta a sus acreedores para reestructurar deudas por 583 millones de dólares.

La compañía informó este martes a los mercados de Argentina que, como parte del procedimiento de acuerdo preventivo extrajudicial abierto en junio pasado por la propia empresa, presentó ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la provincia argentina de Mendoza (oeste) una oferta de reestructuración.

Esta propuesta será sometida a la aprobación de los acreedores de la compañía el próximo 15 de octubre.

La oferta prevé la reprogramación del cronograma de vencimientos de la deuda, sin quitas de capital, «a los efectos de brindar a la compañía el tiempo necesario para posibilitar el ordenamiento y normalización de sus operaciones y de su estructura, así como la obtención de nuevos contratos», indicó Impsa en la nota enviada a los mercados.

De ser aprobada la propuesta, los vencimientos se extenderán hasta finales de 2044.

«Entendemos que esta propuesta de reprogramación de vencimientos de deuda permitirá brindar una solución definitiva a los problemas que han afectado a Impsa y sus operaciones en los últimos años, asegurando al mismo tiempo la cancelación de dichas deudas, en condiciones razonables, sin quitas de capital y con objetivos cumplibles», afirmó la empresa.

Según Impsa, un acuerdo de este tipo le permitirá preservar la continuidad de la empresa, los puestos de trabajo de sus cerca de 600 empleados directos y la actividad del centenar de pymes que trabajan con la compañía.

En enero pasado, Industrial Acquisitions Fund (IAF), una subsidiaria de ARC Energy, tomó el control de Impsa al adquirir las acciones en esa compañía que estaban en poder del Estado argentino y de la provincia de Mendoza.

Como parte de esta adquisición, IAF se comprometió a buscar acuerdos con los acreedores de Impsa para reestructurar deudas que ascienden a 578,7 millones de dólares de capital y 4,3 millones de dólares de intereses.

Impsa, fundada en 1907, se dedica a la fabricación de equipos como turbinas, grúas y reactores, abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía, hidrocarburos y tecnología. EFE

