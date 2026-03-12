La metalurgia rusa trata de sacarle partido a la guerra de Irán y encarece la exportación

3 minutos

Moscú, 12 mar (EFE).- La industria del metal en Rusia ha encarecido sus precios para la exportación de productos a Turquía, Oriente Medio y el Norte de África, aprovechando el cierre de facto del canal de Ormuz, por el que no puede cruzar China, su principal competidor, informaron este jueves medios locales.

Las empresas metalúrgicas rusas han encarecido sus ventas de planchas de acero entre 5 y 15 dólares por tonelada debido al aumento de costos de envíos procedentes de China, principal competidor en el sector, según Kommersant.

Debido al aumento del precio del flete, China se ha visto obligada a aumentar los precios a dichas regiones entre 20 y 30 dólares por tonelada.

Para las entregas de abril y mayo, los clientes de Turquía, Oriente Medio y el norte de África pagaron unos 485 dólares por tonelada de bobinas laminadas en caliente procedentes de Rusia.

Tradicionalmente, China e India han sido los mayores exportadores de este producto a dichos territorios.

Según analistas citados por el diario ruso, una empresa nacional no sancionada a raíz de la guerra de Ucrania llegó a vender a una empresa turca sus productos por hasta 540 dólares por tonelada, por lo que el sector metalúrgico ruso obtiene un respiro después de meses en crisis a causa del empeoramiento de las condiciones económicas en el país.

Sin embargo, los expertos prevén que dichas condiciones podrían revertirse si termina la guerra de Irán y se reabre el estrecho, clave para el comercio mundial, o si los chinos ajustan su precio.

En 2025 el promedio del precio fue de 460 dólares por tonelada, en 2024 fue de 525, en 2023 de 587 y en 2022 fue de 705 dólares.

El año pasado China exportó a siete países del golfo Pérsico (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Catar, Irán y Baréin) el 17 % del total de sus ventas al exterior, que sumó 21,5 millones de toneladas de bobinas laminadas en caliente.

Los expertos también prevén subidas de precios para lo productos de acero semiacabados, alrededor de cinco dólares por tonelada, hasta los 475 dólares.

Entre enero y octubre del año pasado, Rusia aumentó un 109 % la exportación de fundiciones de hierro satisfaciendo el 78 % de la demanda turca y alcanzando las 1,44 millones de toneladas.

Concretamente en octubre, los suministros a Turquía crecieron un 132 % interanual, hasta las 150.130 toneladas, mientras Kazajistán, el competidor más cercano, redujo sus exportaciones durante los primeros diez meses de ese año un 14,7 % interanual, hasta alrededor de las 120.000 toneladas.

También aumentaron los envíos por parte de Ucrania, hasta las 75.380, un 4,1 % más.

Según la empresa de reciclaje de chatarra Chermet, entre enero y noviembre Rusia produjo 45,9 millones de toneladas de hierro fundido, un 1,6 % menos que el año anterior.

Mientras tanto, la producción de laminados cayó un 4,8 % y la de tubos un 18,4 % en el mismo periodo.

Según diversos analistas y medios independientes, la industria metalúrgica rusa está en declive debido a las sanciones europeas: la producción y la demanda han caído, así como la rentabilidad de las exportaciones a Asia son casi nulas.

Antes de la guerra de Ucrania, el 80 % de las importaciones de la Unión Europea de productos de acero semiacabados venía de Rusia y Ucrania, mientras que para Rusia significaban el 30 % del total de sus exportaciones de acero. EFE

mos/mra