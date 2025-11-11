La meteorología fue el motivo de un accidente de helicóptero en Ghana que causó 8 muertos

3 minutos

Accra, 11 nov (EFE).- El accidente en el que se estrelló un helicóptero en Ghana el pasado agosto, lo que causó la muerte de ocho personas, incluyendo a dos ministros, se debió a la meteorología, informó este martes una comisión de investigación designada por las autoridades.

«Fue un accidente relacionado con las condiciones meteorológicas», declaró en una rueda de prensa el capitán Paul Forjoe, jefe del equipo de investigación y piloto civil retirado de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de Ghana, al presentar un informe con las conclusiones de las pesquisas.

Según el experto, el avión perdió altitud sin cambiar su potencia ni su inclinación, algo que encaja con una corriente descendente asociada a cambios en las condiciones ambientales sobre terrenos elevados durante los vuelos.

Forjoe destacó, sin embargo, que el avión carecía de algunos mecanismos de seguridad avanzados que podrían haber facilitado a la tripulación evaluar lo que estaba pasando durante el vuelo.

Entre estas herramientas, estaba el Sistema de Alerta y Reconocimiento del Terreno (TAWS, en inglés), la navegación avanzada con cartografía de terreno y un sistema de control automático de vuelo.

«Este equipamiento de seguridad podría haber mejorado la percepción situacional» de los tripulantes, destacó el capitán.

Forjoe explicó que la situación se vio agravada porque los tanques de combustible de la aeronave, situados directamente debajo de los asientos de los pasajeros y llenos para el viaje de vuelta, explotaron con el impacto.

El accidente aéreo tuvo lugar en la región ghanesa de Ashanti, en el centro del país, donde el helicóptero, un modelo militar chino Z-9, se estrelló por causas aún desconocidas.

Las Fuerzas Armadas de Ghana habían confirmado que estaban realizando labores de búsqueda y evaluación de los restos, después de perder el contacto con la aeronave tras despegar de la capital, Accra, a las 09:12 GMT.

Entre las víctimas se encontraban el ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y el titular de Medioambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ibrahim Murtala Muhammed.

También fallecieron otros altos cargos, como el coordinador nacional adjunto de Seguridad en funciones, Muniru Mohammed; el exparlamentario Samuel Aboagye, y el vicepresidente del gobernante NDC, Samuel Sarpong.

El suceso generó conmoción en distintos países africanos, y los presidentes de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah; Gabón, Brice Oligui Nguema; Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, y Gambia, Adama Barrow, trasladaron sus condolencias a Mahama y al pueblo ghanés.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, también expresó sus condolencias al Gobierno de Ghana, así como su solidaridad con las Fuerzas Armadas y con el NDC. EFE

ma/lbg/icn