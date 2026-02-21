La mexicana Fernanda Tovar, «conmovida» por dos premios para ‘Chicas Tristes’ en Berlinale

Berlín, 21 feb (EFE).- La mexicana Fernanda Tovar se declaró este sábado feliz y conmovida por los dos premios con que se hizo en la Berlinale su ópera prima ‘Chicas Tristes’, que ganó el Oso de Cristal del jurado juvenil y el Gran Premio del jurado internacional a la mejor película en la sección «Generación» de la 76ª edición del festival de cine .

«Estamos muy emocionadas, muy felices. Muy conmovidos en general por la respuesta del público a la peli», dijo a EFE a su llegada a la gala de entrega de los premios de la competición oficial de la Berlinale,

«Con los premios se confirmó lo que veníamos sintiendo esta semana: que todo el mundo estaba conectando mucho con la película. Y al final para eso lo hacemos», explicó.

Tovar dijo que a continuación su cinta se mostrará en otros festivales. «Espero que con esto agarre mucha fuerza para tener un buen recorrido. Ojalá tengamos distribución en varios países del mundo y esperamos que también en México se pueda ver», agregó.

Por su parte, el productor Daniel Loustaunau se declaró también «emocionado y feliz» de poder «regresar a casa con dos premios» y poderlos compartir con el resto del equipo y de la comunidad.

‘Chicas Tristes’, una coproducción de México, España y Francia, ganó este viernes el Oso de Cristal del jurado juvenil y el Gran Premio del jurado internacional a la mejor película en la sección Generation de la Berlinale.

Según el jurado juvenil, esta película «impacta con fuerza», ya que «la calma, la incertidumbre y la fortaleza se transmiten de una manera poderosa y sensible».

El jurado internacional se mostró por su parte «profundamente conmovido» por el humor, la tristeza y el realismo del filme.

La película relata la estrecha amistad entre la Maestra y Paula, de 16 años, que entrenan juntas durante el verano para representar a México en el Campeonato Panamericano Juvenil de Natación. EFE

