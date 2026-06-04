La mexicana Fernanda Tovar lleva al festival de Tribeca su ópera prima, ‘Sad Girlz’

3 minutos

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 4 jun (EFE).- La cineasta mexicana Fernanda Tovar lleva este jueves al festival de Tribeca, en Nueva York, su ópera prima ‘Sad Girlz’, un relato de la violencia sexual contado a través de dos amigas.

El largometraje narra cómo Paula (Darana Álvarez) y La Maestra (Rocío Guzmán) tratan de lidiar, desde el desconocimiento y la culpa, con la violación que sufre la primera en una fiesta.

«Cuando estaba escribiendo la película pensaba que el problema ya iba a estar solucionado, pero para mi sorpresa no es así. Parece que se puede opinar si estás a favor o en contra de los derechos de las mujeres. Para mí es incuestionable», expresa la directora en una entrevista virtual con EFE antes del estreno.

«La película nunca tuvo un propósito didáctico detrás, pero intenta que nos hagamos preguntas. Creo que esa es un poco la labor del cine o del arte en general: arrojar un reflejo de la vida para que nosotros mismos nos cuestionemos cosas», apunta.

El filme, que ganó el Oso de Cristal a Mejor Película en la sección Generation14plus del Festival Internacional de Cine de Berlín, explora cómo cambia la vida de la víctima tras vivir una agresión sexual.

‘Sad Girlz’ parte así de una historia particular para relatar una experiencia que resulta conocida para muchas, y es, a su vez, un retrato de «la intimidad de las mujeres, de lo que pasa entre bambalinas cuando sucede una cosa así».

«Me interesaba mucho poder narrar la distancia que hay entre la teoría y la realidad, y me hace muy feliz que mi primera película sea sobre la amistad porque es algo que me atraviesa, como a todas las personas», indica.

«No es una guerra entre hombres y mujeres»

‘Sad Girlz’ (‘Chicas tristes’, en español) nace de una historia personal de Tovar, pero también está inspirada en cierta forma en el movimiento del ‘Me Too’ en México, explica la directora, que hasta ahora se había enfocado en los cortometrajes.

«Empecé a escribir el guión en 2018. Viví el ‘Me Too’ y su ‘desaparición’, y ahora estamos en este limbo bizarro de no saber qué va a pasar», expresa.

Pese a todo, Tovar recuerda que durante la grabación de la película, protagonizada en su mayoría por actores muy jóvenes, se encontró con una generación «que no solo está informada, sino también preocupada e intentando cambiar las cosas».

«Creo que hay una tendencia ultraderechista hoy en día entre la juventud, pero yo sentí que para ellos (el elenco) también era relevante contar esta historia. Lo veían como un problema propio», recuerda.

De hecho, al proyectar la película en otros festivales como el de Berlín se dio cuenta de que en ocasiones los chicos «eran los que más lloraban y que más afectados se veían por la película».

«Hay que entender que esto no es una guerra entre hombres y mujeres. El patriarcado nos afecta a todos», incide.

La llegada de ‘Sad Girlz’ a Estados Unidos

La primera película de Tovar llega a Estados Unidos en un momento en que el país vive tendencias «fascistas y machistas» e impulsa numerosas políticas contra la comunidad latina, destaca la cineasta.

En este contexto, afirma que le «encantaría» que el largometraje se distribuya en el país «para poder contar una historia que no trata solo de mujeres, sino de mujeres latinas: «Quiero que siga conectando con las audiencias y generando todas esas preguntas».

‘Sad Girlz’ compite en la sección de narrativa internacional y se estrena esta tarde en el cine Village East By Angelika, con dos funciones más este viernes en el AMC 19th St. East 6. EFE

asg/jco/fpa

(foto)