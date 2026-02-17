La mexicana Regina Orozco realizará un «viaje en el tiempo» en su nuevo show de cabaret

2 minutos

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La soprano y actriz mexicana Regina Orozco ofrecerá a sus seguidores un auténtico «viaje en el tiempo» con su próximo show ‘Regina Eterna’, un espectáculo «íntimo» de cabaret a ritmo de piano en el que recorrerá su trayectoria profesional y personal a través de un «viaje de improvisación».

«Es una historia con pasajes de mi vida de una manera delirante y cabaretera. La música que llevo tiene que ver con las historias o con canciones que me producen esta sensación de lo que he sentido en este viaje», afirmó la artista mexicana este martes en una conferencia de prensa.

Su nuevo show se celebrará el próximo 6 de marzo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, urbe donde Orozco nació hace 61 años.

Según explicó, su actuación será una especie de «máquina del tiempo» para recrear un cabaret «muy íntimo y elegante» de su trayectoria en el que, además, invocará a figuras de la cultura popular como el cantante estadounidense Michael Jackson o la Virgen de Guadalupe, ícono religioso de México.

Orozco, quien ha participado en 35 óperas, destacó que la idea de este espectáculo nace a partir de la «crisis de edad» que en un determinado momento de la vida sufren todas las personas.

«Por una crisis empecé a sabotearme, empecé a sentirme vieja y cansada y empecé a ver qué tenía que hacer en mi vida», dijo.

No obstante, añadió, se dio cuenta de que la edad es solo el «tiempo» y se volvió «más independiente» gracias a un viaje de «terapias y círculos de mujeres».

«Es un viaje realmente a mi corazón, de mi corazón al mundo (…) A la gente yo le doy una lista de 35 canciones y voy a improvisar lo que me pidan. Yo les voy a poner en sus mesas momentos que he vivido, como en la campaña política o como cuando hice ópera o cine», detalló.

Preguntada por el momento con el que se queda de su trayectoria, Orozco se confesó «incapaz» de quedarse con uno solo, destacando el nacimiento de su hija o cuando se enamoró como algunos de los más importantes.

Asimismo, defendió el género de cabaret, que en su opinión es una «manifestación del mundo» que funciona como un «espejo» de lo que sucede, a modo de «crítica social» de una manera «delirante e imposible de creer».

La cantante interpretó algunas de las canciones que sonarán en el Auditorio Nacional en su show de ‘Regina Eterna’, que espera que sea un reflejo de los «momentos cruciales» de diferentes etapas de su vida. EFE

