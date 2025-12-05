La mexicana Silvana Estrada asombra en presentación con Jimmy Kimmel al cantar ‘Dime’

2 minutos

Ciudad de México, 4 dic (EFE).- La cantautora mexicana Silvana Estrada se sumó a la lista de invitados especiales del programa de televisión ‘Jimmy Kimmel Live’, de la cadena estadounidense ABC, con una actuación que incluyó el tema ‘Dime’, incluido en su más reciente álbum, ‘Vendrán suaves lluvias’.

La artista, nominada al Latin Grammy por la canción ‘Como un Pájaro’, narró en las historias de su cuenta de Instagram el encuentro con Kimmel, a quien posteriormente se le vio sosteniendo el más reciente disco de la compositora, que además, fue incluido en los mejores 100 álbumes del año por la revista Rolling Stones, ubicándolo en la posición 16.

La presentación ocurrió el miércoles por la noche de Los Ángeles, un momento que Estrada, de 28 años, consideró como un «regalo», en el marco de la gira del proyecto musical de 10 canciones en las que deposita sus pensamientos más íntimos, como el asesinato de su mejor amigo Jorge Tirado.

Con un vestido rojo y el pelo suelto, estilo que caracteriza a la originaria de Veracruz, cantó ‘Dime’, la canción más popular del álbum, junto a la Filarmónica de Los Ángeles en uno de los programas de televisión con mayor audiencia en EE.UU.

Tras finalizar el espectáculo, Estrada expresó en sus redes sociales su emoción por interpretar la canción por primera vez en la televisión estadounidense, sobre todo siendo un tema que escribió en un momento «muy difícil de su vida», y que ahora queda «capturado en esta burbuja en Los Ángeles».

«Fue una experiencia surreal, entre el cansancio y la emoción del momento, estoy muy feliz de que pudimos hacerlo y mantener la energía. Gracias a mi equipo y a todos los músicos de la banda y al equipo de Jimmy Kimmel por ayudarnos a sentirnos en casa y poder disfrutarlo”, escribió en redes sociales la maestra del cuatro venezolano.

Después de esta interpretación en la que sobraron los aplausos, Estrada terminará su gira en Estados Unidos este viernes en el teatro The Belasco de Los Ángeles, y que retomará su marcha en el estado mexicano de Puebla el 15 de enero de 2026. EFE

abz/jmrg/gad