La mexicana Silvana Estrada regresa a festival español con su música, ejemplo de fusión

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Cartagena (España), 18 jul (EFE).- La cantautora mexicana Silvana Estrada presenta este domingo en España su último disco, ‘Vendrán suaves lluvias’, en el marco de La Mar de Músicas, el festival de músicas del mundo que se celebra en Cartagena (sureste), y al que la artista asiste desde sus comienzos profesionales.

Criada entre música tradicional (sus padres también son músicos), la también compositora y multinstrumentista (toca el cuatro venezolano, el piano y la trompeta) cuenta con un estilo propio que mezcla folk, jazz y canción de raíz, con una interpretación íntima y una voz delicada y emocional.

En su breve trayectoria, Estrada (Veracruz, México, 1997) se ha hecho con un premio Grammy Latino en la categoría Mejor Artista Nuevo en 2022 y estuvo nominada en 2024 al Grammy a la Mejor Interpretación de una Canción de Música Global por su tema ‘Milagro y desastre’.

La cantante actuó por primera vez en este festival en 2021, cuando era prácticamente una desconocida, y esta será la tercera vez que pasará por Cartagena, en esta ocasión, en el escenario principal de La Mar de Músicas.

El concierto arrancará media hora más tarde de lo previsto, casi a medianoche, para evitar que coincida con la final del Mundial de Fútbol, que este domingo se disputan España y Argentina, mientras que el resto de las actuaciones de la jornada se mantienen en el horario programado.

En esta tercera jornada del festival se dará a conocer también la artista Σtella, posiblemente la cara más moderna y exportable de la música popular griega.

Los escenarios gratuitos en dos plazas de la ciudad los ocuparán sendos proyectos surgidos en Ecuador, el país invitado en esta trigésimo primera edición del festival.

La cantante y compositora Renata Nieto, conocida artísticamente como LaTorre, presentará su proyecto de electropop con toques andinos y emotividad poética, una muestra de la nueva escena alternativa ecuatoriana capaz de transformar el acervo ancestral andino en una electrónica contemporánea.

Por otra parte, actúa la banda Papaya Dada, uno de los grupos más originales y festivos de la nueva escena latinoamericana, con un universo sonoro propio donde conviven la chicha, la cumbia, el funk, la música tropical y la electrónica, que da forma a lo que ellos mismos definen como «chicha radioactiva». EFE

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