La migración neta en el Reino Unido cae un 48 % en 2025, hasta 171.000 personas

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Londres, 21 may (EFE).- La migración neta en el Reino Unido se situó en 171.000 personas en el año hasta diciembre de 2025, lo que supone un descenso del 48 % respecto al ejercicio anterior, cuando alcanzó 331.000, según datos publicados este jueves por la Oficina nacional de estadística (ONS, en inglés).

La cifra es la más baja desde 2021, cuando había restricciones de viaje por la pandemia de coronavirus, y muy inferior al máximo de 944.000 registrado en el año que conlcuyó en marzo de 2023. Sin contar la pandemia, sería la más baja desde 2012.

La migración neta es la diferencia entre las personas que llegan al país para residir durante al menos 12 meses (inmigración de largo plazo) y las que lo abandonan con la misma intención (emigración de largo plazo).

La caída del saldo migratorio refleja principalmente el menor número de llegadas de ciudadanos de fuera de la Unión Europea (UE) por motivos laborales, que descendieron un 47 % en el periodo analizado, según la ONS.

La inmigración total de largo plazo fue de 813.000 personas, mientras que la emigración alcanzó 642.000, lo que explica el descenso del saldo neto respecto al año anterior.

Por nacionalidades, la inmigración de ciudadanos de fuera de la UE se situó en 627.000 personas, frente a 780.000 un año antes. En este grupo, el 47 % llegó por motivos de estudio, el 23 % por trabajo, el 14 % fueron solicitantes de asilo y el resto por razones familiares o humanitarias.

Por contra, 278.000 personas de ese colectivo salieron del país, más de la mitad tras haber llegado inicialmente con visados de estudio.

En cuanto a los ciudadanos de la UE, llegaron 76.000 y salieron 118.000, mientras que entre los británicos llegaron 110.000 y salieron 246.000.

La subdirectora de la ONS, Sarah Crofts, señaló que «la tendencia general responde sobre todo a la caída de llegadas de trabajadores no comunitarios».

Por otro lado, datos del Ministerio del Interior británico difundidos este jueves muestran que las solicitudes de asilo descendieron un 12 % en los doce meses hasta el pasado marzo, hasta 93.525, aunque siguen siendo más del doble de los niveles previos a la pandemia.

El número de solicitantes de asilo alojados en hoteles -en lugar de centros de detención específicos- mientras se tramitan sus expedientes cayó a 20.885 en los 12 meses hasta marzo, frente a 30.657 en diciembre de 2025, con un máximo cercano a 56.000 en septiembre de 2023.

Las cifras son una buena noticia para el Gobierno británico y, en particular, para la ministra del Interior, Shabana Mahmood, que ha introducido restricciones en el sistema de visados y asilo para reducir la inmigración, una de las principales preocupaciones del electorado y centro del debate político desde hace unos años. EFE

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