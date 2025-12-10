La minería a gran escala regresa a Mendoza (Argentina) después de 20 años con PSJ Cobre



Buenos Aires, 9 dic (EFE).- La minería a gran escala regresa a la provincia argentina de Mendoza después de más de dos décadas con la aprobación este martes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera de la empresa PSJ Cobre Mendocino, un proyecto en el que se invertirá unos 600 millones de dólares.

El proyecto, aprobado por la Cámara de Senadores de Mendoza contará «con una inversión inicial total proyectada de 600 millones de dólares (unos 516 millones de euros) y una producción promedio de 40.000 toneladas anuales de cobre fino», según informó el Gobierno argentino en sus canales oficiales.

Se trata del «primer desarrollo metalífero de gran escala en recibir luz verde legislativa en Mendoza en más de dos décadas», agrega el comunicado.

El proyecto ha sido impulsado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afín al presidente argentino, Javier Milei, quien ha dado su aprobación, mientras se desarrollaban este martes protestas en contra.

«Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene», afirmó Cornejo en su cuenta de la red social X.

El gobernador justificó la extracción del cobre en que este mineral es fundamental para la transición energética y lo defendió porque, a su juicio, «significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan».

Y, en este contexto, consideró que se va a «proteger el ambiente».

El proyecto PSJ Cobre Mendocino pertenece a Minera San Jorge, cuyos accionistas son la empresa suiza Zonda Metals GmBH y la argentina Alberdi Energy.

La empresa planea construir una mina de cobre a cielo abierto a 2.600 metros de altura, a 45 kilómetros de la localidad de Uspallata, en Mendoza.

Según la compañía, la construcción demandará entre 18 y 24 meses y la mina -con una vida útil de 16 años, extensible a 27 años- permitirá producir en promedio 40.000 toneladas anuales de cobre.

El proyecto creará 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos en la etapa de construcción y 2.400 durante la operación.

«La reactivación de este sector es fundamental para la generación de divisas, la creación de empleo de calidad y el impulso de la economía regional y nacional», expresó el Gobierno.

