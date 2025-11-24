La minera australiana BHP descarta una fusión con la británica Anglo American

Sídney (Australia), 24 nov (EFE).- El gigante minero australiano BHP anunció este lunes que ha renunciado definitivamente a una posible fusión con la británica Anglo American, tras varias rondas de conversaciones preliminares que no se llegaron a cristalizar en una oferta formal.

En un comunicado remitido al mercado, la compañía con sede en Melbourne confirmó que «ya no está considerando una fusión de las dos empresas», pese a que mantenía desde hace meses el interés en integrar los activos de Anglo American, uno de los principales productores mundiales de platino, diamantes y cobre.

BHP reconoció que la operación habría tenido «un fuerte encaje estratégico» y creado «un valor significativo para todos los grupos de interés», pero subrayó que seguirá centrado en el desarrollo orgánico de su propia cartera de proyectos.

La minera australiana defendió que su estrategia independiente ofrece un potencial «altamente convincente» en el mediano y largo plazo.

Tras el fallo en las conversaciones, BHP no puede retomar una propuesta salvo que se produzcan circunstancias excepcionales, como que el consejo de Anglo American acepte reabrir la puerta a una oferta, que un tercero presente una intención firme de compra o que las autoridades británicas de supervisión determinen un cambio sustancial en la situación.

La retirada de BHP se produce en un contexto de creciente competencia en el sector minero global por el control de activos clave ligados a la transición energética, especialmente cobre y otros metales críticos. EFE

