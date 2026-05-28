La minera australiana Galan Lithium inicia la producción de litio en Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 28 may (EFE).- La minera australiana Galan Lithium anunció este jueves el inicio de la producción de litio en su proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW, por sus siglas en inglés), en la norteña provincia argentina de Catamarca.

La compañía dijo en un comunicado que procesó su primer cloruro de litio en HMW, un proyecto situado en el enorme Salar del Hombre Muerto.

«La importancia de la exitosa puesta en marcha de la planta de HMW es innegable. En tan solo unos meses esperamos tener concentrado de cloruro de litio listo para la venta», señaló el director general de la compañía, Juan Pablo Vargas de la Vega.

Galan dijo que ha acumulado un inventario de salmuera de aproximadamente 10.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en los estanques de evaporación en HMW, «lo que proporciona materia prima inmediata y sustancial para la fase de aumento de producción».

En el enorme Salar del Hombre Muerto, compartido por las provincias argentinas de Salta y Catamarca, también operan otras empresas productoras de litio, como la surcoreana Posco, la anglo-australiana Rio Tinto, y Arcadium Lithium, fusión de la australiana Allkem y de la estadounidense Livent.

El sector del litio es en la actualidad uno de los más dinámicos de Argentina, junto con el de los hidrocarburos.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 66 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio. EFE

nk/seo