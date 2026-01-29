La minera Vale, multada en 330.000 dólares por daños ambientales en un estado brasileño

São Paulo, 29 ene (EFE).- La minera Vale, una de las mayores del mundo, recibió una multa por un valor de 1,7 millones de reales (unos 327.000 dólares o 270.000 euros) por daños ambientales en el estado brasileño de Minas Gerais, informaron este jueves fuentes oficiales.

La multa, decisión de la secretaría de Medio Ambiente del Gobierno estatal, responde a dos extravasamientos de agua y sedimentos ocurridos el pasado domingo en las minas de Fábrica, en Ouro Preto, y Viga, en Congonhas, ambas situadas en la región central del estado.

En ambas minas, la fiscalización del Gobierno constató «fallos críticos en el sistema de drenaje», lo que provocó una contaminación por sedimentos que, en algunos sectores, superó hasta 30 veces los niveles de turbidez permitidos por la legislación ambiental en los cursos de agua locales.

En el caso de la mina ubicada en Ouro Preto, el volumen vertido se estima en unos 262.000 metros cúbicos, mientras que, en la otra, la secretaría aún está evaluando la dimensión del impacto.

El Gobierno estatal estableció la suspensión de las actividades como medida preventiva inmediata, con el objetivo de impedir nuevos lanzamientos de materiales y sedimentos en las áreas afectadas.

La reactivación de las operaciones está condicionada a que la minera demuestre la eliminación total de los riesgos ambientales y adopte medidas de control eficaces.

En la mina de Viga, la suspensión afecta a todo el emprendimiento, mientras que en la de Fábrica se limita a una cava.

Según el comunicado oficial, Vale deberá implementar medidas de control eficaces y probar que no existe posibilidad de nuevos desplazamientos de sedimentos hacia los ecosistemas locales.

La compañía, una de las mayores extractoras de hierro del planeta, deberá iniciar el monitoreo de las aguas circundantes para seguir la evolución del caso y presentar un plan de recuperación ambiental de las áreas degradadas y los cursos de agua afectados.

Consultada por EFE, Vale confirmó que recibió la notificación de la secretaría de Medio Ambiente y manifestó que «se pronunciará oportunamente ante las autoridades competentes».

En un comunicado divulgado a la prensa tras el siniestro, la minera informó que los extravasamientos fueron contenidos, que no hubo heridos en la región, y que las poblaciones y comunidades cercanas no resultaron afectadas. EFE

