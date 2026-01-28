La minera Vale aumenta un 2,6 % la producción de hierro en 2025

São Paulo, 27 ene (EFE).- La brasileña Vale, una de las mayores mineras del mundo, produjo 336,1 millones de toneladas de hierro el año pasado, un volumen un 2,6 % superior al de 2024, cuando produjo un total de 327,7 millones, informó la compañía este martes.

La producción de hierro en el último trimestre del año pasado saltó un 6 % en comparación con el mismo período del año anterior, hasta las 90,4 millones de toneladas, según un comunicado enviado al mercado por la empresa, una de las mayores productoras y exportadoras mundiales del mineral.

Vale atribuyó el aumento de la producción en estos tres meses al «sólido desempeño» de Brucutu y al «continuo aumento de la capacidad operativa» de los proyectos Capanema, inaugurado en septiembre de 2025, y VGR1.

Además, destacó el récord de producción del Projeto Ferro Carajás S11D, que es su mayor mina en Brasil, debido a las mejoras en el desempeño operacional.

Aunque el último dato del año representó una caída del 4,2 % respecto al trimestre anterior, cuando produjo 94,4 millones de toneladas.

En cuanto a las ventas, la empresa informó que en 2025 vendió unas 314,4 millones de toneladas de hierro, un 2,5 % más en comparación con 2024.

En el último trimestre, la minera, una de las mayores productoras y exportadoras de hierro del mundo, comercializó 84,9 millones de toneladas, un 4,5 % más con respecto al mismo trimestre del año pasado.

En cuanto al cobre, Vale produjo en el cuarto trimestre 108.100 toneladas, un 6,2 % más que en el mismo periodo del año pasado.

En todo 2025, produjo un total de 382.400 de toneladas de cobre, un 9,8 % por encima de lo producido en 2024.

Por otro lado, la producción de níquel creció un 1,5 % en los últimos tres meses del 2025 si se compara con octubre, noviembre y diciembre de 2024, y se situó en las 46.200 toneladas.

En el acumulado del año, la producción de níquel fue un 10,8 % superior a lo producido en 2024, hasta las 177.200 toneladas.

El próximo 12 de febrero la minera presentará sus resultados correspondientes al último trimestre de 2025.

En 2026, Vale espera extraer entre 335 y 345 millones de toneladas de hierro.EFE

