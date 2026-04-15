La ministra británica de Economía califica de «locura» la guerra de Trump en Irán

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Londres, 15 abr (EFE).- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, ha calificado de «locura» la guerra iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Irán por no contar con un plan claro de salida del conflicto, y admitió sentirse «frustrada y enfadada» por el impacto económico de la actual situación.

En una entrevista con el tabloide The Mirror publicada este miércoles, Reeves señala que las consecuencias de las acciones de EE.UU. afectan a las familias británicas debido al alza de los precios de la energía desde que el conflicto armado empezó el 28 de febrero.

Los precios del gas han aumentado drásticamente debido al cierre del estrecho de Ormuz, por donde se transportaba el 20 % del petróleo que se consume a nivel global antes de la guerra.

«Esta es una guerra que no iniciamos. Fue una guerra que no deseábamos. Me siento muy frustrada y enfadada de que Estados Unidos entrara en esta guerra sin un plan de salida claro, sin una idea clara de lo que pretendía conseguir», añadió Reeves al diario.

«Y como resultado, el estrecho de Ormuz está ahora bloqueado», añadió la ministra, que ha recordado la conferencia que se celebrará este viernes en París, en la que participarán varios países, para abordar cómo garantizar el paso por ese estrecho.

«No nos involucraremos en el bloqueo estadounidense; no creemos que sea el enfoque correcto. A lo largo de todo este conflicto, hemos dicho: «Desescalar, desescalar», subrayó.

Reeves dijo sentirse también frustrada porque antes del conflicto el Reino Unido se encaminaba a una caída de la inflación y de los tipos de interés, mientras que el endeudamiento estaba disminuyendo.

La deuda neta acumulada del sector público británico, sin incluir los bancos con participación estatal, alcanzó a finales del pasado febrero el 93,1 %, mientras que la inflación se sitúa actualmente en el 3 %, por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2 % .

«Obviamente, ninguna persona sensata apoya al régimen iraní, pero iniciar un conflicto sin tener claros los objetivos ni cómo se va a salir de él, me parece una locura que está afectando a familias aquí en el Reino Unido, pero también a familias en Estados Unidos y en todo el mundo. No creo que haya sido la decisión correcta. EFE

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