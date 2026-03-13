La ministra británica de Exteriores acusa a Rusia e Irán de «secuestrar» la economía

Londres, 13 mar (EFE).- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, acusó este viernes a Rusia e Irán de intentar «secuestrar» la economía global mientras el régimen iraní continúa con el bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha provocado un aumento del precio del crudo, que cotiza en torno a los 100 dólares el barril.

La ministra, que hace una visita a Arabia Saudí, señaló hoy a los medios británicos que ha observado vínculos entre Rusia e Irán durante «un largo periodo de tiempo», en el área de la tecnología, así como en tácticas para beneficiarse mutuamente.

«Tenemos muy clara la amenaza que representan tanto Rusia como Irán para la economía global y para nuestro bienestar general», subrayó la titular del Foreign Office, que se encuentra en Arabia Saudí para expresar el apoyo británico al país en la actual crisis.

Cooper visitó hoy una base militar británica en Arabia Saudí, donde se reunió con las tropas que protegen la infraestructura crítica del país. La base forma parte de un despliegue que proporciona apoyo de defensa aérea a Arabia Saudí desde 2022 por invitación de Riad.

La responsable de la diplomacia británica habló después de que Estados Unidos decidiera el jueves levantar las sanciones al petróleo ruso para combatir el alza del precio del crudo. EFE

