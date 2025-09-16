La ministra británica de Exteriores califica de «atroz» el nuevo ataque israelí en Gaza

1 minuto

Londres, 16 sep (EFE).- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, calificó este martes de «absolutamente imprudente y atroz» el nuevo ataque de las Fuerzas de defensa israelíes (FDI) contra la ciudad de Gaza y pidió un «alto el fuego inmediato».

«Solo provocará más derramamiento de sangre, matará a más civiles inocentes y pondrá en peligro a los rehenes que quedan», añadió la ministra en su cuenta de la red X.

Insistió en la necesidad de conseguir un «inmediato» alto el fuego, que se liberen a todos los rehenes, se permita la entrada en Gaza de ayuda humanitaria sin restricciones y se pueda alcanzar una paz duradera.

El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, donde calcula que se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de la organización terrorista Hamás.

El Gobierno británico ha indicado que reconocerá un Estado palestino en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas a menos que Israel acuerde un alto el fuego, permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, renuncie a anexiones en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz duradero. EFE

vg/cg