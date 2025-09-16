The Swiss voice in the world since 1935

La ministra británica de Exteriores califica de «atroz» el nuevo ataque israelí en Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 16 sep (EFE).- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, calificó este martes de «absolutamente imprudente y atroz» el nuevo ataque de las Fuerzas de defensa israelíes (FDI) contra la ciudad de Gaza y pidió un «alto el fuego inmediato».

«Solo provocará más derramamiento de sangre, matará a más civiles inocentes y pondrá en peligro a los rehenes que quedan», añadió la ministra en su cuenta de la red X.

Insistió en la necesidad de conseguir un «inmediato» alto el fuego, que se liberen a todos los rehenes, se permita la entrada en Gaza de ayuda humanitaria sin restricciones y se pueda alcanzar una paz duradera.

El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, donde calcula que se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de la organización terrorista Hamás.

El Gobierno británico ha indicado que reconocerá un Estado palestino en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas a menos que Israel acuerde un alto el fuego, permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, renuncie a anexiones en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz duradero. EFE

vg/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR