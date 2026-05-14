La ministra de Economía advierte del caos si hay contienda por el liderazgo laborista

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Londres, 14 may (EFE).- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, advirtió este jueves de que una posible contienda por el liderazgo del Partido Laborista, en el poder, puede sumir al Reino Unido en el caos «en un momento de conflicto mundial», tras las presiones para que dimita el primer ministro, Keir Starmer.

En unas declaraciones a la BBC frente a su residencia del 11 de Downing Street, la ministra hizo la advertencia en medio de las conjeturas de que el titular de Sanidad, Wes Streeting, pueda dimitir y presentarse como candidato para liderar el laborismo, aunque para ello necesitará el apoyo de 81 diputados del partido.

Ante la posibilidad de que Streeting u otro político desafíe el liderazgo de Starmer, Reeves añadió que los diputados de su formación tienen «una decisión importante que tomar hoy» y agregó que la economía está creciendo gracias a las medidas que ha tomado el Gobierno.

«No deberíamos poner eso en riesgo», concluyó Reeves, después de que las cifras de la Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) indicasen hoy que el producto interior bruto (PIB) creció un 0,6% en el primer trimestre del año frente a los tres meses anteriores.

Starmer ha recibido presiones para que dimita como líder laborista y primer ministro tras el revés electoral de su formación en las elecciones locales y regionales de la semana pasada.

Por otro lado, la exviceprimera ministra británica Angela Rayner informó hoy de que ha quedado exonerada de mala conducta en relación con unos asuntos fiscales personales.

Esto abre la puerta a la posibilidad de que Rayner presente su candidatura al liderazgo del laborismo.

Rayner se vio obligada a dimitir en septiembre del 2025 como ‘número dos’ del Gobierno y titular de Vivienda después de la polémica en torno a la compra de un piso en East Sussex (sur de Inglaterra), al revelarse que no había pagado la cantidad adecuada sobre el impuesto del timbre.

La política, diputada por la circunscripción inglesa de Ashton-under-Lyne, ha saldado 40.000 libras (46.000 euros) en concepto de impuesto de timbre impagado tras haber pagado inicialmente la tasa reducida, pero no ha tenido que pagar ninguna multa.

La Hacienda también confirmó que no hubo evasión fiscal. EFE

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