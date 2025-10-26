La ministra de Exteriores de Corea del Norte visitará Rusia y Bielorrusia

Seúl, 26 oct (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-Hui, visitará Rusia y Bielorrusia, afirmó este domingo la agencia estatal de noticias KCNA, en un contexto de creciente acercamiento entre Pionyang y Moscú.

La canciller norcoreana fue invitada por los ministerios de Exteriores de ambos países, dijo KCNA, sin precisar la fecha del viaje ni la agenda a tratar.

La visita de Choe a Rusia se producen en un contexto de creciente acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, consolidado con el tratado de asociación estratégica que ambos países firmaron en junio de 2024, que incluye una clausula por la cual ambos países se comprometen a prestar asistencia militar si uno de los dos resulta atacado.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, agradeció a principios de octubre la ayuda militar norcoreana durante su visita a Pionyang con ocasión del 80 aniversario del Partido de Trabajadores de Corea del Norte.

Según la inteligencia surcoreana, Pionyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.

El pasado viernes, KCNA reportó el inicio de la construcción de un mausoleo en la Pionyang en honor a los soldados norcoreanos muertos en la guerra contra Ucrania, durante el que Kim destacó el «desarrollo a largo plazo» de la amistad entre Rusia y Corea del Norte «a costa de sangre preciosa».

Corea del Norte y Bielorrusia, otro de los principales apoyos militares y logísticos de Moscú en la guerra de Ucrania, reforzaron el pasado mayo sus vínculos económicos. EFE

