La ministra de Igualdad de España pide respeto a la presunción de inocencia de Zapatero

2 minutos

Washington, 28 may (EFE).- La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, defendió este jueves el respeto a la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por supuestamente liderar una red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros.

En declaraciones a EFE antes de participar en la Asamblea de delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, en Washington, la ministra insistió en que la presunción de inocencia es un derecho constitucional que ampara a todos los ciudadanos, por lo que, mientras no se demuestre lo contrario, Zapatero es «absolutamente inocente».

«Creo que el presidente del Gobierno fue muy claro en la sesión parlamentaria de hace una semana, colaboración absoluta con la justicia, siempre lo hemos hecho, colaboramos con la justicia porque creemos en ella, no como otros partidos que acaban con las pruebas a machetazos», añadió.

La ministra reconoció que la situación les «preocupa», aunque ha expresado su confianza en que «el tiempo y la justicia pondrán las cosas en su sitio».

Preguntada sobre el posible impacto del caso en la imagen exterior de España, destacó que Zapatero es «una autoridad a nivel internacional» y que, por ello, se deben respetar los tiempos judiciales, permitir que se den las explicaciones oportunas y dejar que la justicia actúe.

El caso Plus Ultra gira en torno a una presunta trama de tráfico de influencias ante autoridades nacionales e internacionales para conseguir decisiones en favor de terceros, especialmente la aerolínea en relación a la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada en 2021, en cuyo «vértice» el juez ubica a Zapatero.

La red estaría «sustentada en los contactos» del expresidente y el empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero, sería el «interlocutor habitual de los clientes de la red». EFE

lt/lfp/fpa

(foto)(vídeo)