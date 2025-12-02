La ministra de Sanidad dice que mañana es «un día decisivo» para el plan de gripe 2025

Bruselas, 2 dic (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica Garcia, aseguró este martes que «mañana es un día decisivo» para que el plan de medidas contra los virus respiratorios, que obliga al uso de mascarillas en los centros de salud en los peores momentos de contagio pueda salir adelante cuando lo voten las Comunidades Autónomas.

«Mañana es un día decisivo, mañana se vota la asunción de ese protocolo por parte de todas las comunidades y por parte de todo nuestro país creemos que es una herramienta fundamental para dar confianza a los ciudadanos y para poder minimizar los efecto de esa epidemia que viene todos los años, que es la gripe», dijo Garcia en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión que los ministros de Sanidad de la UE celebran hoy en Bruselas.

El plan es en esencia el mismo que el Ministerio de Sanidad intentó poner en marcha, sin éxito, la temporada pasada y también aconseja la reubicación o baja de los trabajadores de residencias y el refuerzo del teletrabajo.

«Desde el Ministerio de Sanidad siempre hemos impulsado que haya un protocolo conjunto con todas las Comunidades Autónomas para poder afrontar otro año más una epidemia que viene todos los años en diciembre y en enero y que el año pasado no pudimos afrontarlo de manera conjunta porque las comunidades del Partido Popular vetaron y bloquearon ese protocolo», señaló Garcia.

La ministra recordó que el año pasado fallecieron 3.300 personas en España por virus respiratorios, de los cuales 1.800 por causa de la gripe.

«Todo esto creo que lo tenemos que tomar como un reto de país y con medidas muy sencillas que es ponernos la mascarilla cuando tengamos síntomas gripales o síntomas catarrales y que cuando la curva o los datos lo indiquen hacer obligatorio ese uso de mascarilla en centros hospitalarios, en centros de salud y en residencias», apuntó la ministra.

En concreto, la propuesta contempla cuatro escenarios de riesgo que se miden en función de indicadores como la tasa de incidencia, hospitalizaciones, ocupación de camas o ingresos en UCI, entre otros, y plantea una serie de medidas asociadas a cada uno.

El nivel 0 recomienda ponerse siempre la mascarilla a los mayores de 6 años con síntomas, salvo quienes tengan «algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria» que pueda verse agravada por el cubrebocas o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela.

En nivel 1 -que se declarará cuando los indicadores de trasmisibilidad de la gripe estén en nivel bajo o moderado- se recomienda a las personas con síntomas que se pongan el cubrebocas y que, «en la medida de lo posible», minimicen interacciones y apliquen las medidas de etiqueta respiratoria e higiene de manos durante los 5 días posteriores a tener síntomas, extremando los contactos con grupos vulnerables.

También prevé el teletrabajo siempre y cuando sea posible.

El nivel 2 -indicado en las salas de espera y urgencias y que se dará cuando los indicadores de la gripe estén en un nivel alto – refuerza las medidas de prevención (como medidas de ventilación y limpieza) recomienda la mascarilla a los trabajadores que tengan contacto frecuente con otras personas, así como a personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves en las residencias.

Por último, el nivel 3, que se declararía cuando indicadores se encuentren en un nivel «muy alto» o haya información que apunte a un «riesgo pandémico» – se añadirán otras medidas como el refuerzo de la coordinación mediante la convocatoria extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial.

En caso necesario «se podrá valorar la adopción de medidas adicionales y excepcionales que se implementarán de acuerdo con la normativa específica», concluye. EFE

