La ministra española de Juventud inicia visita en China con una agenda social y educativa

2 minutos

Pekín, 30 may (EFE).- La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, inició este sábado en China un viaje institucional con una reunión en Pekín con el presidente de la Liga de la Juventud, Xu Xiao.

Durante el encuentro, Rego y Xu coincidieron en señalar algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan los jóvenes de ambos países.

«La educación, el empleo y el impacto de la IA son desafíos compartidos para las juventudes de España y China», afirmó la ministra, quien defendió que ambos países deben «caminar juntos» para afrontarlos.

La reunión forma parte de una visita institucional en la que Rego mantendrá contactos con distintas entidades chinas del ámbito infantil y juvenil, según el Ministerio de Juventud e Infancia.

Durante su estancia, la ministra tiene previsto reunirse con responsables del Centro de Educación y Cooperación de Lenguaje, conocido como Instituto Confucio.

Asimismo, Rego visitará el Instituto Cervantes en Pekín y se reunirá con sus responsables, dentro de una agenda que combina contactos institucionales, educativos y culturales.

Según el Ministerio, Rego tiene previsto visitar también el Centro de Intercambio Científico y Cultural Juvenil Soong Ching-ling, una institución dedicada a la formación de niños y adolescentes. El centro toma su nombre de la esposa de Sun Yat-sen, fundador de la República de China, que llegó a ser vicepresidenta del país entre 1972 y 1975.

Rego también participará durante su viaje en la inauguración de la Conferencia Mundial de Sinólogos, que tendrá lugar en la localidad occidental de Dunhuang y reunirá a expertos en estudios chinos de distintos países.

El viaje se produce en un momento de intensificación de los contactos entre España y China, tras la visita oficial que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó a Pekín en abril, la cuarta en cuatro años, y el reciente desplazamiento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Sánchez centró su viaje en la relación política, económica y tecnológica con China, con especial atención al déficit comercial, la atracción de inversiones y la cooperación industrial.

Díaz, por su parte, mantuvo una agenda de carácter económico e institucional, con reuniones con autoridades chinas y contactos en sectores como la robótica, la inteligencia artificial y la automoción. EFE

aa/jfu

(Foto)