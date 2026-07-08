La ministra Redondo, preocupada por la falta de consensos que hicieron avanzar la igualdad

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París, 8 jul (EFE).- La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, mostró este miércoles preocupación por la falta de los consensos políticos que permitieron importantes avances en la igualdad entre hombres y mujeres, y en cuestiones anexas como los cuidados, por la irrupción de la extrema derecha.

Redondo, que participó en una mesa sobre las tecnologías digitales y el futuro de la economía del cuidado durante el Foro de la Igualdad de Género de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), subrayó que en España se había dado «un salto gigantesco en igualdad» desde el final de la dictadura.

Pero señaló que hay un problema en esa evolución porque si bien esas grandes transformaciones históricas «se construyen por consenso», la mayoría necesaria «se ha roto con la irrupción de la extrema derecha en muchos de nuestros países».

Eso tiene como consecuencia una polarización actual a la que también contribuyen las redes sociales, lo que significa que «esos pactos están rotos y probablemente sea muy difícil reconstruirlos».

«Es un enorme problema que tendremos que evaluar cómo lo superamos» porque sin esos consensos, los avances en igualdad o en las políticas de los cuidados «van a ser muy difíciles, muy complejos», advirtió la ministra socialista.

«En este momento, tenemos una encrucijada histórica de grandísimo calado», comentó antes de añadir que por eso son importantes políticas «eficaces» como las que lleva a cabo el Gobierno de España, que apuesta por la regularización y por la igualdad y que son «económicamente rentables».

A ese respecto, y refiriéndose a la cuestión de la economía de los cuidados, afirmó que «es estratégica para España», puesto que supone en torno al 10 % de la creación del empleo y genera un 2 % del producto interior bruto (PIB), con más de 43.000 empresas en ese sector.

Señaló varios elementos que han conducido a la situación actual, empezando por las medidas de regulación, como los permisos de paternidad y maternidad compartida, la Ley de Dependencia, que genera derechos para los cuidadores, tanto para los que se dedican dentro de la familia como a los profesionales y la reforma laboral, que establece medidas específicas para las cuidadoras y los cuidadores.

Redondo añadió igualmente la regularización en curso de más de un millón de inmigrantes, que en parte se dedican precisamente a los cuidados.

La ministra española consideró que aunque se ha reducido la brecha entre hombres y mujeres por ejemplo en el terreno salarial, sin embargo «la brecha tecnológica crece», y eso pese a que las mujeres son mayoritarias en la Universidad.

Su explicación es que las mujeres cuando eligen una carrera piensan en la «utilidad social» y por eso se decantan en particular por profesiones en el sector sociosanitario, pero no a las tecnologías.

También porque a su juicio «los profesores no explican bien lo que significan las tecnologías en nuestras vidas».

Más allá de su participación en esta mesa redonda en la OCDE, Redondo tenía este miércoles en su agenda una visita al Senado francés y a la Asamblea Nacional, donde iba a ser recibida por su presidenta, Yaël Braun-Pivet. EFE

ac/cat