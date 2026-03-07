La minoría israelí que se opone a la guerra en Irán denuncia amenazas y estigmatización

Guillermo Azábal

Tel Aviv (Israel), 7 mar (EFE).- La inmensa mayoría de israelíes, el 81 % según una encuesta del Instituto para la Democracia de Israel (IDI), apoya la guerra conjunta con EE.UU. contra Irán. Los pocos que se atreven a criticarla abiertamente denuncian «amenazas y estigmatización» por parte de las autoridades y de sus propios paisanos.

«Oponerse a la guerra y a crímenes de guerra en Israel es prácticamente una ofensa a castigar. Incluso gente de izquierdas y pacifistas consideran esta una ‘guerra justa'», expresa a EFE Adam Eli, secretario en Tel Aviv de Hadash, coalición política judío-árabe de izquierda.

Entre esos pocos críticos de la intervención está el activista Itamar Greenberg, de 19 años y conocido en Israel por oponerse a servir en el Ejército en 2024. Esa decisión, relata a EFE, le costó seis meses de cárcel y el desprecio de su universidad, donde aún lidera uno de los círculos estudiantiles y estudia Derecho.

Un año después de su liberación, volvió a ser detenido este martes por unirse a una protesta en contra de la guerra en Irán. En total, la manifestación congregó a unas 20 personas de distintos colectivos de izquierdas, en un país de 10 millones.

«Unos 40 policías arremetieron contra nosotros, nos quitaron las pancartas y nos golpearon. Fui detenido y me desnudaron para registrarme», cuenta a EFE Greenberg, también fundador de Mesarvot, una red de jóvenes israelíes que se niega a servir en el Ejército.

Nueva protesta contra la guerra este sábado

A pesar de las complejidades añadidas de manifestarse durante el conflicto -por ahora no se permiten reuniones de más de 50 personas-, este sábado hay prevista otra protesta contra la guerra en Irán, a las 18:00 hora local en la plaza Habima de Tel Aviv.

Las restricciones al derecho de reunión se han aplicado de una forma bastante laxa durante las celebraciones estos días de purim -una suerte de carnaval judío-, mientras que las autoridades israelíes siguen sin permitir a los palestinos rezar en Al Aqsa pese a ser Ramadán y han cerrado militarmente gran parte de Cisjordania.

Iddo Elam (18 años), compañero de Greenberg y con quien fue enviado a prisión durante semanas, vaticina que se congregarán «al menos el doble de personas que la última vez», o eso espera, mientras pinta una pancarta gigante que reza: «El imperio de la resistencia».

«Somos una minoría, pero resistimos (…) Por desgracia, la maquinaria de propaganda israelí es muy buena. Atacamos a todos los países, pero nos presentamos como víctimas», continúa Greenberg. «Y no, yo no estoy a favor del régimen iraní», añade.

«Incluso me escupen» por mi oposición al «genocidio en Gaza», agrega.

Ambos recibieron a EFE en la sede del Partido Comunista de Israel, en Tel Aviv, entre carteles criminalizando al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o a su ministro ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y folletos con propaganda de grupos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ELZN) de México.

Solo un 26 % de árabes en Israel apoya la guerra

Las encuestas coinciden al indicar que la mayoría de ciudadanos israelíes apoya la campaña bélica en Irán. Pero, si bien ese porcentaje sube hasta el 93 % en el caso de los judíos, solo un 26 % de la población árabe la aprueba.

«(Los árabes) saben que esta misma vehemencia contra Irán es la que ellos sufren y van a seguir sufriendo. De hecho, si criticas las políticas del gobierno, las consecuencias son muy duras si tu origen es palestino. Te puede costar ir a la cárcel», enfatiza a EFE Gori Goldberg, un analista israelí independiente especializado en Oriente Medio e Irán.

Goldberg esgrime que el cierre de filas de la población en torno a la labor del Ejército es total, al ser «el nexo común» por el que deben pasar los israelíes independientemente de su origen: «Se trata de la institución más reputada del país».

Más allá va Eli, el secretario de Hadash, quien no duda en afirmar que «hay muchos que no se manifiestan por miedo» al qué dirán y a las «represalias» de las autoridades, y que hay quienes han sido despedidos o degradados en sus trabajos por condenar la muerte de más de 72.000 palestinos en la guerra israelí en Gaza.

Mientras tanto, los sondeos apuntan que el mayor beneficiado es el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La reciente encuesta de IDI sostiene que el 74 % de los judíos israelíes confían en su capacidad para gestionar esta guerra, lo que da pistas sobre un hipotético éxito en las elecciones de este año. EFE

