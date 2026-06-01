La misa del papa en Barcelona alternará catalán y español y en Canarias se oirá el wolof

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Ciudad del Vaticano, 1 jun (EFE).- En la misa que celebrará en la Sagrada Familia de Barcelona, el papa comenzará con la bendición en catalán y habrá peticiones y lecturas tanto en catalán como en español, mientras que en la de Gran Canaria habrá peticiones en varios idiomas incluido el wolof, lengua que se habla en África Occidental.

El Vaticano publicó este lunes el programa de las cuatro misas que celebrará el papa en su próximo viaje a España del 6 al 12 de junio.

La de la Sagrada Familia seguirá el esquema de la visita de Benedicto XVI el 7 de noviembre de 2010 y también se espera que León XIV, como hizo el pontífice alemán, pronuncie la homilía comenzando en catalán y siguiendo en español.

En la Sagrada Familia, el papa recordará al inicio que la celebración es para bendecir la nueva torre de la basílica: «Queridos hermanos estamos aquí reunidos para celebrar con alegría la Eucaristía que nos hace familiares de Dios y santos por vocación, y para inaugurar la nueva torre de e Basílica, coronada por la cruz, que, como la escalera de Jacob, une el cielo y la tierra para alabanza y gloria de Dios», dirá.

En la bendición de la torre, al final de la ceremonia, el papa pedirá a Dios acordarse «de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo».

«Tú, que iluminaste a tu siervo Antoni Gaudí para dejar las realidades de este mundo y buscar las del cielo, concédenos edificar en medio de los hombres la nueva Jerusalén de tu Reino», concluirá su bendición.

En el estadio de Gran Canaria, donde habrá fieles de múltiples países, las peticiones serán en inglés, francés, español y en wolof, el idioma de Senegal que también se usa en Gambia y Mauritania y pedirá «por los difuntos y los refugiados que han perdido la vida en las aguas del Atlántico, para que sean acogidos en el abrazo del Padre y para que sean consoladas las familias que sufren por su pérdida».

También se rogará «por los educadores y quienes trabajan en la formación de los migrantes, para que promuevan oportunidades reales de aprendizaje, integración y desarrollo, y contribuyan a construir caminos hacia un trabajo digno».

Además de las peticiones por el papa y por la Iglesia también habrá ruegos por la paz: «Por el don de la paz, para que el amor de Dios, que llena la tierra, encuentre respuesta en la convivencia fraterna de todos los pueblos», señala el misal en la celebración de Madrid.

Y en Canarias elevará una petición «por los gobernantes de las naciones, para que, ejerciendo la justicia y la solidaridad, promuevan la paz y una vida digna para todos». EFE

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