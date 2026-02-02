La misión Artemis II inicia la prueba de combustible pese a bajas temperaturas en Florida

Miami (EE.UU.), 2 feb (EFE).- La NASA dio luz verde este lunes para comenzar el ‘ensayo en frío’ de la misión Artemis II, que llevará cuatro tripulantes alrededor de la Luna no antes del próximo domingo, pese a las bajas e inusuales temperaturas en el estado de Florida.

Los técnicos de la agencia espacial estadounidense autorizaron la prueba, que incluye la carga completa de combustible, un paso crucial hacia la misión tripulada, la primera a la Luna en más de 50 años.

«Mientras los equipos continúan monitoreando el clima frío que podría afectar el día del lanzamiento, no se están considerando restricciones meteorológicas para las operaciones de llenado de combustible del lunes», subrayó hoy la NASA.

Este fin de semana, la tormenta invernal que azota Estados Unidos en las últimas semanas rompió récords en Florida, donde Miami registró el comienzo de febrero más frío de su historia y la nieve llegó a algunas zonas del sur del estado.

Los equipos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, continúan este lunes los preparativos del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion, encargada de la misión de diez días.

El ‘ensayo en frío’ (Wet Dress Rehearsal) es una prueba previa al lanzamiento real en el que se demuestra la capacidad de cargar más de 700.000 galones de propelentes criogénicos en el cohete, ejecutar una cuenta regresiva completa y practicar la descarga segura del combustible, todo ello sin tripulación a bordo.

Durante varios ensayos de cuenta regresiva se pondrá a prueba la capacidad del equipo de lanzamiento para detener, reanudar y reciclarla en distintos puntos de los últimos 10 minutos del conteo, la cuenta atrás.

Tras el ensayo, la NASA evaluará los datos obtenidos y, si fuera necesario, podría desmontar y regresar el SLS y la nave Orion al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar trabajos adicionales antes del lanzamiento.

Este ensayo permitirá definir la fecha oficial del lanzamiento, cuya ventana de despegue se abre el domingo 8 de febrero.

La tripulación está integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, todos estadounidenses, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Los cuatro tripulantes realizarán una misión de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y equipos de la nave y sentar las bases para la exploración lunar futura y próximas misiones tripuladas a Marte.

Mientras avanzan los preparativos en la plataforma, los cuatro astronautas permanecen en cuarentena en Houston (Texas) desde el pasado 23 de enero, como parte de los protocolos previos al histórico lanzamiento. EFE

