La misión china Shenzhou-22 despega en modo no tripulado para normalizar estación Tiangong

Pekín, 25 nov (EFE).- La misión china Shenzhou-22 despegó este martes a las 12:11 hora local (04:11 GMT) desde el centro espacial de Jiuquan en un lanzamiento inusual sin tripulación, concebido para recuperar el funcionamiento normal de la estación Tiangong tras la anomalía que obligó a usar la Shenzhou-21 como vehículo de emergencia.

La nave, impulsada por un cohete Larga Marcha-2F, transporta suministros y equipos destinados a sostener las operaciones científicas y logísticas de la plataforma orbital.

Según la retransmisión de la cadena estatal CCTV, el vehículo incorpora mejoras técnicas y un rediseño interior que permiten aumentar la carga útil y optimizar su futura función de retorno tripulado. EFE

