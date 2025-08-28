The Swiss voice in the world since 1935

La misión de cascos azules en Líbano es prorrogada por última vez hasta fin de 2026

Naciones Unidas, 28 ago (EFE).- La misión de cascos azules de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) ha sido prorrogada por unanimidad por el Consejo de Seguridad solo hasta finales de 2026, cuando comenzará su retirada, que deberá completarse en el plazo de un año.

Fuentes del Consejo explicaron a EFE que ha sido la insistencia de Estados Unidos la que ha llevado a poner fin a esta misión, establecida con diferentes nombres desde 1978, lo que la convertía en una de las más longevas misiones de cascos azules en el mundo. EFE

